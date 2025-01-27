"Каждый день - это бонус": принцесса Анна впервые рассказала, как пережила сотрясение мозга

Недавно принцесса совершила свой первый заграничный визит в этом году в Южную Африку, во время которого поделилась подробностями произошедшего с ней инцидента.

74-летняя Анна заявила, что ничего не помнит о том происшествии, в результате которой она была госпитализирована на пять дней. Предполагается, что причиной стало столкновение с лошадью в ее поместье Гэткомб-парк. Она говорит, что этот несчастный случай научил ее, что "на самом деле каждый день — это бонус", цитирует ее слова People.

Принцесса Анна в Южной Африке / Фото: Getty Images

"Я знаю, куда я направлялась, и это было связано с курами, нет, с лошадьми это не имело связи. Моим регулярным визитом было наблюдение за курами. Я понятия не имею, что я делала в поле, потому что обычно я никогда туда не ходила. Это просто напоминает вам, что вы никогда не знаете наверняка, что что-то произойдет, и вы можете не оправиться", — сказала принцесса Анна. "Вам очень повезло, если вы сможете продолжать оставаться более или менее в здравом уме, а прошлым летом я была очень близка к тому, чтобы не быть таковой", — добавила принцесса Анна.

На вопрос о том, планирует ли она в ближайшее время уйти на пенсию (Анна, напомним, самый трудолюбивый член королевской семьи), она ответила, что выход на пенсию "на самом деле не вариант".

"Я не думаю, что в этой конкретной жизни есть какая-то пенсионная программа", — добавила принцесса.

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

Визит принцессы Анны в Южную Африку 21 и 22 января проходил без ее мужа, вице-адмирала сэра Тимоти Лоренса, который остался в Великобритании после того, как получил травму и растянул связки.

Принцесса Анна и Тимоти Лоренс / Фото: Getty Images

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