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"Каждый опыт – бесценный": Елена Зеленская призвала украинцев делиться своими историями о войне

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"Каждый опыт – бесценный": Елена Зеленская призвала украинцев делиться своими историями о войне

Елена Зеленская / Getty Images

Первая леди Украины рассказала о новых разделах в чат-боте "Відлік".

Елена Зеленская написала в Instagram пост, в котором рассказала о том, что через чат-бот "Відлік" многие делятся своими историями о войне, которые читают многие пользователи.

"Лишь неделю назад презентовала наш чат-бот "…Відлік…24|02" (ссылка в описании профиля) для ваших личных историй войны. А сегодня у него уже 10 тысяч просмотров и десятки откровенных рассказов. Спасибо вам за такое доверие!" – написала первая леди.

Зеленская отметила, что они уже знают, на какие направления можно распределить эти рассказы.

"Поэтому в чат-боте будут постепенно появляться новые разделы. Сегодня анонсирую два:

  • Слово к нашим защитникам.
  • История спасения и человечности.

Вы можете разместить вашу историю в одном из них, в обоих или без раздела – как считаете нужным. Ибо все, что вы чувствуете, – важно. Все это нужно проговорить и запомнить. Каждый опыт – бесценен. Из боли, переживаний, надежд каждого из нас складывается история страны – здесь и сейчас", — добавила Елена Владимировна.

Напомним, ранее Зеленская показала 15-летнюю девочку, потерявшую ногу после вражеского обстрела

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