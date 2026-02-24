- Дата публикации
-
- Категория
- Звезды и мода
- Количество просмотров
- 151
- Время на прочтение
- 3 мин
Каждый раз удивляет: вспоминаем все образы принцессы Кейт на церемонии BAFTA
На протяжении многих лет принцесса Уэльская была главной звездой красной дорожки на церемонии вручения премии Британской киноакадемии (BAFTA), которая ежегодно отмечает лучших в мировом кинематографе.
Церемония вручения премии Британской академии киноискусства — важное мероприятие для принцессы Кейт, которое она хоть и не регулярно, но посещает. Ее супруг принц Уильям в 2010 году стал почетным президентом этой организации, однако главной звездой всегда становится Кэтрин, к которой обычно приковано главное внимание.
Принцесса всегда выбирает элегантные и изысканные образы, которые дополняет драгоценностями и красивыми аксессуарами. Однако несмотря на то, что замужем Кейт и Уильям с 2011 года, на церемонии она появилась только шесть раз.
2017 год
Дебютировала Кэтрин на красной дорожке церемонии в оригинальном платье от Alexander McQueen, которое было выполнено из черной ткани в цветочный принт. У наряда были открытые плечи и подчеркнутая талия, а юбку украшали вставки атласной ткани, которые как будто разделяли ее на ярусы.
Кейт дополнила платье туфлями от Prada, черным клатчем Alexander McQueen, крупными серьгами-подвесками из морганита и бриллиантов и бриллиантовым браслетом от Philip Antrobus. Прическа Кейт была высокой с собранными волосами.
2018 год
Второе появление Кейт на церемонии состоялось за два месяца до рождения ее третьего ребенка, принца Луи (родился 23 апреля 2018 года). Принцесса вышла на красную дорожку в темно-зеленом платье от Jenny Packham из легкого шифона. Наряд имел лаконичный дизайн с глубоким декольте и высокой линией талии, как будто в стиле ампир.
В руке Кейт был клатч от бренда Pretty Ballerina с большим бантом, а обула она те же туфли от Prada, которые неоднократно ранее надевала. Однако в центре внимания были потрясающие колье, серьги и браслет с изумрудами и бриллиантами.
2019 год
Белое платье, которое Кейт выбрала для появления на церемонии вызвало в мире вау-эффект, ведь его обсуждали все. Образ принцессы был от Alexander McQueen, а главной особенностью платья была его асимметричность и цветочное украшение на плече.
Наряд имел мелкую плиссировку, изготовлен из легкой и нежной ткани и очень подходил Кэтрин. Дополнила она лук гламурными туфлями от Jimmy Choo, бриллиантовым браслетом и знаменитыми серьгами принцессы Дианы.
2020 год
Золото-белое платье от Alexander McQueen кардинально отличалось от того, что Кейт надевала раньше, ведь имело вышивку и оригинальный дизайн.
Свой изысканный вечерний образ она дополнила украшениями от Van Cleef & Arpels, туфлями Jimmy Choo и гламурным золотым клатчем от Anya Hindmarch.
2023 год
Это была первая церемония BAFTA на которой Кейт появилась как принцесса Уэльская. Она пришла на мероприятие в платье от Alexander McQueen, которое носила на этом же мероприятии в 2019 году, но переосмыслила его — добавила длинную деталь на плече. Также Кейт надела с нарядом высокие черные перчатки, туфли от Aquazzura и клатч от Jimmy Choo.
Особенно интересным акцентом образа стали крупные золотые серьги от Zara.
2026 год
Это появление стало первым за три года для Кейт на церемонии. Принцесса выбрала платье от Gucci, которое ранее уже носила на другом мероприятии. Платье было А-силуэта, имело открытые плечи, глубокое декольте, складки ткани и плиссировку. Акцентом в наряде был бархатный пояс на талии.
Образ Кэтрин дополнила серебристыми туфлями от Oscar de la Renta, клатчем от Prada, бриллиантовыми серьгами-люстрами Greville и бриллиантовым браслетом в стиле ар-деко, которые ранее принадлежали королеве Елизавете.