Каждый раз удивляет: вспоминаем все образы принцессы Кейт на церемонии BAFTA

Принцессы Кейт на церемонии BAFTA

Церемония вручения премии Британской академии киноискусства — важное мероприятие для принцессы Кейт, которое она хоть и не регулярно, но посещает. Ее супруг принц Уильям в 2010 году стал почетным президентом этой организации, однако главной звездой всегда становится Кэтрин, к которой обычно приковано главное внимание.

Принцесса всегда выбирает элегантные и изысканные образы, которые дополняет драгоценностями и красивыми аксессуарами. Однако несмотря на то, что замужем Кейт и Уильям с 2011 года, на церемонии она появилась только шесть раз.

2017 год

Дебютировала Кэтрин на красной дорожке церемонии в оригинальном платье от Alexander McQueen, которое было выполнено из черной ткани в цветочный принт. У наряда были открытые плечи и подчеркнутая талия, а юбку украшали вставки атласной ткани, которые как будто разделяли ее на ярусы.

Принцесса Кейт и принц Уильям

Кейт дополнила платье туфлями от Prada, черным клатчем Alexander McQueen, крупными серьгами-подвесками из морганита и бриллиантов и бриллиантовым браслетом от Philip Antrobus. Прическа Кейт была высокой с собранными волосами.

Принцесса Кейт

2018 год

Второе появление Кейт на церемонии состоялось за два месяца до рождения ее третьего ребенка, принца Луи (родился 23 апреля 2018 года). Принцесса вышла на красную дорожку в темно-зеленом платье от Jenny Packham из легкого шифона. Наряд имел лаконичный дизайн с глубоким декольте и высокой линией талии, как будто в стиле ампир.

Принцесса Кейт

В руке Кейт был клатч от бренда Pretty Ballerina с большим бантом, а обула она те же туфли от Prada, которые неоднократно ранее надевала. Однако в центре внимания были потрясающие колье, серьги и браслет с изумрудами и бриллиантами.

Принцесса Кейт

2019 год

Белое платье, которое Кейт выбрала для появления на церемонии вызвало в мире вау-эффект, ведь его обсуждали все. Образ принцессы был от Alexander McQueen, а главной особенностью платья была его асимметричность и цветочное украшение на плече.

Принцесса Кейт и принц Уильям

Наряд имел мелкую плиссировку, изготовлен из легкой и нежной ткани и очень подходил Кэтрин. Дополнила она лук гламурными туфлями от Jimmy Choo, бриллиантовым браслетом и знаменитыми серьгами принцессы Дианы.

Принцесса Кейт

2020 год

Золото-белое платье от Alexander McQueen кардинально отличалось от того, что Кейт надевала раньше, ведь имело вышивку и оригинальный дизайн.

Принцесса Кейт

Свой изысканный вечерний образ она дополнила украшениями от Van Cleef & Arpels, туфлями Jimmy Choo и гламурным золотым клатчем от Anya Hindmarch.

Принцесса Кейт

2023 год

Это была первая церемония BAFTA на которой Кейт появилась как принцесса Уэльская. Она пришла на мероприятие в платье от Alexander McQueen, которое носила на этом же мероприятии в 2019 году, но переосмыслила его — добавила длинную деталь на плече. Также Кейт надела с нарядом высокие черные перчатки, туфли от Aquazzura и клатч от Jimmy Choo.

Принцесса Кейт

Особенно интересным акцентом образа стали крупные золотые серьги от Zara.

Принцесса Кейт

2026 год

Это появление стало первым за три года для Кейт на церемонии. Принцесса выбрала платье от Gucci, которое ранее уже носила на другом мероприятии. Платье было А-силуэта, имело открытые плечи, глубокое декольте, складки ткани и плиссировку. Акцентом в наряде был бархатный пояс на талии.

Принцесса Кейт и принц Уильям

Образ Кэтрин дополнила серебристыми туфлями от Oscar de la Renta, клатчем от Prada, бриллиантовыми серьгами-люстрами Greville и бриллиантовым браслетом в стиле ар-деко, которые ранее принадлежали королеве Елизавете.