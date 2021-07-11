Кембриджи на спортивных мероприятиях: Уильям приедет на футбол, а у Кейт другие планы

Кембриджи на спортивных мероприятиях: Уильям приедет на футбол, а у Кейт другие планы

Герцогиня Кембриджская Кэтрин вчера вышла из самоизоляции, на которой провела десять дней.

Герцогиня сопровождала принца Уильяма на финале Уимблдона в женском одиночном разряде, где Кейт вручила трофей победительнице Уимблдона Эшли Барти.

Герцогиня Кембриджская / Associated Press

В этот день на публике Кэтрин поистине блистала и была одета в изумрудное платье от Emilia Wickstead (специально для герцогини эту модель платья немного переделали), в руках у нее была сумка от Mulberry, лук был дополнен белыми туфлями-лодочками на каблуках от Jimmy Choo, серьгами от Kiki McDonough, браслетом от Halcyon Days и солнцезащитными очками от Ray Ban.

Герцогиня Кембриджская и Эшли Барти / Associated Press

Также читайте В клетчатом платье от Ralph Lauren: младшая сестра герцогини Кембриджской попала под прицел папарацци

Сегодня герцогиня Кэтрин посетит финал Уимблдона в мужской одиночном разряде, но, скорее всего, приедет туда одна, так как принц Уильям сегодня будет поддерживать сборную Англии по футболу в матче против сборной Италии на стадионе Уэмбли. Игра начнется в 22:00 по Киеву.

Вероятнее всего на футбольную игру герцогиня не приедет, хотя не исключаем, что Кейт сможет совместить два разных спортивных мероприятия за один день.

Герцогиня Кембриджская и принц Уильям / Getty Images

Напомним, принц Уильям, президент Футбольной ассоциации, и герцогиня Кембриджская присутствовали на матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу 2020 года между Англией и Германией 29 июня. Тогда они взяли с собой на стадион 7-летнего принца Джорджа. Интересно, будет ли с Уильямом сегодня кто-то из детей на матче?

Кейт и Уильям с сыном Джорджем / Getty Images

Читайте также: Принц Уильям без Кейт и датские монархи: как члены королевских семей болели за свои команды на Уэмбли

Звезды и королевские гости на Уимблдоне (20 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку