Кенсингтонский дворец объявил важную новость о принцессе Уэльской Кейт
Жена принца Уильяма появится на публике на этой неделе.
Как покровительница Союза регби Англии принцесса Уэльская проведет в четверг прием в Виндзорском замке для женской сборной Англии по регби после ее победы на Кубке мира в прошлом году.
По прибытии игрокам и сотрудникам команды проведут экскурсию по замку, после чего они присоединятся к принцессе, чтобы отпраздновать свое достижение. Во время специального приема они покажут принцессе Кубок мира по регби.
Напомним, на прошлой неделе чета Уэльских вернулась из новогодних каникул, которые провели в своем поместье Анмер-холл в Норфолке и приступили к исполнению королевских обязанностей. Уильям и Кэтрин посетили больницу Чаринг-Кросс и поблагодарили их за работу. На мероприятии Кейт появилась в брючном костюме оттенка бордо и выглядела потрясающе стильно.