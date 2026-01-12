Кенсингтонский дворец объявил важную новость о принцессе Уэльской Кейт

Принцесса Уэльская / © Associated Press

Реклама

Как покровительница Союза регби Англии принцесса Уэльская проведет в четверг прием в Виндзорском замке для женской сборной Англии по регби после ее победы на Кубке мира в прошлом году.

По прибытии игрокам и сотрудникам команды проведут экскурсию по замку, после чего они присоединятся к принцессе, чтобы отпраздновать свое достижение. Во время специального приема они покажут принцессе Кубок мира по регби.

Принцесса Уэльская / © Associated Press

Напомним, на прошлой неделе чета Уэльских вернулась из новогодних каникул, которые провели в своем поместье Анмер-холл в Норфолке и приступили к исполнению королевских обязанностей. Уильям и Кэтрин посетили больницу Чаринг-Кросс и поблагодарили их за работу. На мероприятии Кейт появилась в брючном костюме оттенка бордо и выглядела потрясающе стильно.

Реклама