Кенсингтонский дворец объявил важную новость о принцессе Уэльской Кейт

Жена принца Уильяма появится на публике на этой неделе.

Принцесса Уэльская

Принцесса Уэльская / © Associated Press

Как покровительница Союза регби Англии принцесса Уэльская проведет в четверг прием в Виндзорском замке для женской сборной Англии по регби после ее победы на Кубке мира в прошлом году.

По прибытии игрокам и сотрудникам команды проведут экскурсию по замку, после чего они присоединятся к принцессе, чтобы отпраздновать свое достижение. Во время специального приема они покажут принцессе Кубок мира по регби.

Принцесса Уэльская / © Associated Press

Принцесса Уэльская / © Associated Press

Напомним, на прошлой неделе чета Уэльских вернулась из новогодних каникул, которые провели в своем поместье Анмер-холл в Норфолке и приступили к исполнению королевских обязанностей. Уильям и Кэтрин посетили больницу Чаринг-Кросс и поблагодарили их за работу. На мероприятии Кейт появилась в брючном костюме оттенка бордо и выглядела потрясающе стильно.

Принцесса Кейт и принц Уильям / © Associated Press

Принцесса Кейт и принц Уильям / © Associated Press

