Кенсингтонский дворец поделился красивой закулисной фотографией Кейт и Уильяма с банкета

Кейт и Уильям Уэльские / © Instagram принца и принцессы Уэльских

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Кенсингтонский дворец опубликовал новую фотографию принца и принцессы Уэльских в преддверии свчерашнего торжественного государственного банкета. Пара позировала для фотографии во Фрогмор-Хаусе, после чего присоединилась к гостям в зале Святого Георгия в Виндзорском замке.

Черно-белый снимок был сделан Грегом Уильямсом. Кэтрин одета в потрясающее платье с кейп-накидкой от Elie Saab и свою любимую тиару «Узелки любви». В качестве аксессуаров она выбрала серьги и браслет, принадлежавшие покойной королеве Елизавете II.

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Кейт и Уильям Уэльские / © Instagram принца и принцессы Уэльских

Принц Уильям, обнимающий на фотографии жену, одет в костюм и белый галстук-бабочку, он носит ленту Высочайшего ордена Подвязки с орденом Святого Георгия. На нем также надеты знаки Высочайшего ордена Подвязки, Древнейшего и Высочайшего ордена Чертополоха и звание Великого магистра Высочайшего ордена Бани.

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Кейт и Уильям Уэльские / © Associated Press

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