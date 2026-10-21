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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Кенсингтонский дворец поделился красивой закулисной фотографией Кейт и Уильяма с банкета

В Instagram принца и принцессы Уэльских была опубликована новая фотография Кейт и Уильяма, сделанная в преддверии государственного банкета в Виндзорском замке.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Кейт и Уильям Уэльские

Кейт и Уильям Уэльские / © Instagram принца и принцессы Уэльских

Кенсингтонский дворец опубликовал новую фотографию принца и принцессы Уэльских в преддверии свчерашнего торжественного государственного банкета. Пара позировала для фотографии во Фрогмор-Хаусе, после чего присоединилась к гостям в зале Святого Георгия в Виндзорском замке.

Черно-белый снимок был сделан Грегом Уильямсом. Кэтрин одета в потрясающее платье с кейп-накидкой от Elie Saab и свою любимую тиару «Узелки любви». В качестве аксессуаров она выбрала серьги и браслет, принадлежавшие покойной королеве Елизавете II.

Кейт и Уильям Уэльские / © Instagram принца и принцессы Уэльских

Кейт и Уильям Уэльские / © Instagram принца и принцессы Уэльских

Принц Уильям, обнимающий на фотографии жену, одет в костюм и белый галстук-бабочку, он носит ленту Высочайшего ордена Подвязки с орденом Святого Георгия. На нем также надеты знаки Высочайшего ордена Подвязки, Древнейшего и Высочайшего ордена Чертополоха и звание Великого магистра Высочайшего ордена Бани.

Кейт и Уильям Уэльские / © Associated Press

Кейт и Уильям Уэльские / © Associated Press

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