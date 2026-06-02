Кенсингтонский дворец сделал важное заявление о принцессе Уэльской Кэтрин

Принцесса Уэльская Кейт / © Associated Press

Кенсингтонский дворец объявил, что принцесса Уэльская присоединится к королю Чарльзу и королеве Камилле на приеме, посвященном 125-летию благотворительной организации Cancer Research UK.

Принцесса Кэтрин будет присутствовать на сегодняшнем приеме в Сент-Джеймсском дворце, посвященном работе этой организации.

Прием посетят также герцог и герцогиня Глостерские. Юбилейное мероприятие, организованное Королем как покровителем организации Cancer Research UK, подчеркнет вклад благотворительной организации и продемонстрирует работу исследователей, врачей, волонтеров и партнеров, которые вносят свой вклад в профилактику, диагностику и лечение рака.

Напомним, в начале 2024 года у принцессы Уэльской диагностировали неустановленную форму рака после серьезной операции на брюшной полости. В том же году рак был найден и у короля Чарльза, с которым монарх до сих пор борется.

