Кэрол Миддлтон 68: интересные факты из жизни матери принцессы Уэльской

Кэрол Элизабет Миддлтон – бизнесвумен, мама троих детей – Кэтрин, Филиппы и Джеймса Миддлтонов. Сегодня имя Кэрол в Британии, наверняка, знают все, ведь ее старшая дочь – принцесса Уэльская Кэтрин, является супругой наследника британской короны и имеет все шансы стать королевой-консортом. А внуки – принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи Уэльские, занимают второе, третье и четвертое места на британский трон.

Кэрол Миддлтон и принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

О жизни Кэрол известно немного, но есть и интересные факты. Родилась она в достаточно бедной семье, после учебы в школе пошла работать секретарем, так как ее родители не имели возможности оплатить учебу девочки в колледже. Позже, выучив французский язык, Кэрол устроилась на работу стюардессой в British Airways, где и познакомилась со своим будущим мужем Майклом Миддлтоном, на тот момент авиадиспетчером. Они поженились 21 июня 1980 года.

Кэрол и Майкл Миддлтоны / Фото: Getty Images

После рождения двух дочерей, в 1987 году, Миддлтоны основали компанию Party Pieces, она занимается организацией праздников. Им удалось добиться успехов в этом деле, и это позволило дать хорошее образование их на тот момент уже троим детям. В 2023 году компания отметит свое 35-летие.

Кэрол Миддлтон с дочерью Пиппой / Фото: Getty Images

Бизнесом Кэрол Миддлтон занимается и сейчас, но в одном из своих интервью отметила, что живет достаточно простой жизнью, любит своих детей и обожает проводить время с внуками. У Кэрол, напомним, их уже пятеро.

Кэрол Миддлтон с королевской семьей / Фото: Getty Images

Вместе со своей самой знаменитой дочерью Кейт, Кэрол Миддлтон иногда появляется в светском обществе, но случается это крайне редко. Чаще они видятся в приватной семейной обстановке.