Кэрол в ярком платье, а Майкл в костюме: родители Кейт Миддлтон приехали на Уимблдон

Кэрол в ярком платье, а Майкл в костюме: родители Кейт Миддлтон приехали на Уимблдон

Родители герцогини Кембриджской сегодня были запечатлены папарацци в Лондоне.

66-летняя Кэролл была в красном платье с короткими рукавами и белых эспадрильях на завязках. В руке женщина держала мягкий цветной клатч и была в маленькой шляпе с синей лентой. На шее у Кэрол была золотая цепочка с кулоном, а в ушах – серьги с камнями. Ее муж Майкл надел темно-синий костюм, белую рубашку и синий галстук. 72-летний мужчина шел рядом со своей супругой и старался не привлекать к себе внимание прессы.

Кэрол и Майкл Миддлтон / Getty Images

Их дочь герцогиня Кембриджская также ранее побывала на Уимблдонском теннисном турнире. Это было в прошлую пятницу, 2 июля, после чего Кенсингтонский дворец сообщил о том, что герцогиня Кембриджская находится на самоизоляции.

Герцогиня Кембриджская / Associated Press

А вот младшая дочь пары – Пиппа Мэттьюз-Миддлтон на Уимблдон в этом году не приезжала. Возможно, это связано с тем, что в марте она родила второго ребенка и сейчас ей просто некогда посещать подобные публичные мероприятия.

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