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Кэрри Джонсон показала, как выглядит через пару недель после третьих родов

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
38
Время на прочтение
1 мин
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Кэрри Джонсон показала, как выглядит через пару недель после третьих родов

Кэрри Джонсон / Фото: Instagram Кэрри Джонсон

5 июля супруга Бориса Джонсона стала мамой в третий раз, а спустя неделю поделилась фото новорожденного сына.

Их с Борисом Джонсоном второго сына и третьего общего ребенка назвали Фрэнком. Спустя две недели Кэрри Джонсон опубликовала сторис в своем Instagram и продемонстрировала, как выглядит после третьих родов.

Кэрри Джонсон с сыном Фрэнком / © Instagram Кэрри Джонсон
Кэрри Джонсон с сыном Фрэнком / Фото: Instagram Кэрри Джонсон

На снимке 35-летняя мать троих детей позировала в бордовом трикотажном джемпере в рубчик и в полосатом комбинезоне, а также обута в замшевые шльопанцы.

"Люблю мои новые более мягкие комбинезоны", - подписала кадр Кэрри.

Она собрала свои длинные светлые волосы в высокий хвост и была практически без макияжа. На ее указательном пальце сверкало золотое кольцо, а в ушах были небольшие серьги-колечки. Выглядит Кэрри прекрасно.

Кэрри Джонсон / © Instagram Кэрри Джонсон
Кэрри Джонсон / Фото: Instagram Кэрри Джонсон

Напомним, первенца Уилфреда Кэрри Джонсон родила в 2020 году за год до свадьбы с Борисом. А дочь Роми появилась на свет в декабре 2021 года.

Борис Джонсон и его супруга Кэрри / © Associated Press
Борис Джонсон и его супруга Кэрри / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
38
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