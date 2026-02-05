ТСН в социальных сетях

Кэрри Джонсон с мужем Борисом и младшей дочерью провела отпуск на Каймановых островах

Супруга бывшего премьер-министра Великобритании поделилась в Сети серией пляжных фото.

Автор публикации
Юлия Кудринская
Кэрри Джонсон

Кэрри Джонсон / © Instagram Кэрри Джонсон

37-летняя Кэрри Джонсон — жена бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона — показала в своем Instagram серию фото, сделанных на отдыхе. Она вместе с мужем и младшей дочерью несколько дней провела на Каймановых островах, что в Карибском море.

/ © Instagram Кэрри Джонсон

© Instagram Кэрри Джонсон

Кэрри Джонсон с дочерью / © Instagram Кэрри Джонсон

Кэрри Джонсон с дочерью / © Instagram Кэрри Джонсон

/ © Instagram Кэрри Джонсон

© Instagram Кэрри Джонсон

На фото Кэрри позировала с 9-месячной Поппи на фоне закатов, а также на пляже. А Борис был запечатлен с дочерью в самолете и пляжном кафе.

Кэрри Джонсон с дочерью / © Instagram Кэрри Джонсон

Кэрри Джонсон с дочерью / © Instagram Кэрри Джонсон

Борис Джонсон с дочерью / © Instagram Кэрри Джонсон

Борис Джонсон с дочерью / © Instagram Кэрри Джонсон

Кэрри Джонсон с дочерью / © Instagram Кэрри Джонсон

Кэрри Джонсон с дочерью / © Instagram Кэрри Джонсон

Кэрри Джонсон с дочерью / © Instagram Кэрри Джонсон

Кэрри Джонсон с дочерью / © Instagram Кэрри Джонсон

Кэрри Джонсон с дочерью / © Instagram Кэрри Джонсон

Кэрри Джонсон с дочерью / © Instagram Кэрри Джонсон

Борис Джонсон с дочерью / © Instagram Кэрри Джонсон

Борис Джонсон с дочерью / © Instagram Кэрри Джонсон

Вообще, Джонсоны много времени проводят со своими детьми и берут их во все путешествия и поездки. «Главные события января. Мы были на Каймановых островах всего 4 дня, но это почти вся моя январская фотогалерея. Что не попало в кадр: 3 недели гриппа и бронхита», — написала Кэрри под фото.

Отметим, Кэрри и Борис Джонсон воспитывают четверых детей: 5-летнего Уилфреда, четырехлетнюю Роми, 2,5-летнего Фрэнка и 9-месячную Поппи Элизу Джозефин. Всей большой семьей они живут в загородном особняке Брайтвелл-Мэнор.

Борис Джонсон с детьми / © Instagram Кэрри Джонсон

Борис Джонсон с детьми / © Instagram Кэрри Джонсон

Всего у Бориса Джонсона девять детей, старшему из которых — дочери Ларе Летис Джонсон-Виллер — 32 года.

Ранее, напомним, Борис Джонсон в компании жены и детей приготовил суши на мастер-классе в Токио.

