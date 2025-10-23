Кэрри и Борис Джонсон со своими четырьмя детьми прогулялись по осеннему лесу

Кэрри и Борис Джонсон / © Associated Press

37-летняя Кэрри Джонсон вместе с мужем Борисом — бывшем премьер-министром Великобритании — и их детьми побывали в Сомерсете. Как прошла их поездка, женщина показала в своем Instagram.

Они много гуляли, посещали местные пабы, разжигали костер и отлично проводили время.

Борис Джонсон с детьми / © Instagram Кэрри Джонсон

Кэрри Джонсон с детьми / © Instagram Кэрри Джонсон

Сын Кэрри и Бориса Джонсон / © Instagram Кэрри Джонсон

Дети Кэрри и Бориса Джонсон / © Instagram Кэрри Джонсон

Дети Кэрри и Бориса Джонсон / © Instagram Кэрри Джонсон

Борис Джонсон / © Instagram Кэрри Джонсон

Отметим, Кэрри и Борис Джонсон воспитывают четверых детей: 5-летнего Уилфреда, 3,5-летнюю Роми, двухлетнего Фрэнка и 5-месячную Поппи Элизу Джозефин.

Младшая дочь Поппи путешествовала в слинге на груди у мамы и в специальной переноске на спине папы.

Кэрри Джонсон / © Instagram Кэрри Джонсон

Борис Джонсон с детьми / © Instagram Кэрри Джонсон

Дочь Кэрри и Бориса Джонсон / © Instagram Кэрри Джонсон

Дети Кэрри и Бориса Джонсон / © Instagram Кэрри Джонсон

Вообще, Кэрри и Борис много времени проводят со своими детьми и берут их везде с собой. Недавно, они, например, отдыхали большой семьей в Греции.