Кэрри и Борис Джонсон со своими четырьмя детьми прогулялись по осеннему лесу
Семейство отправилось в графство Сомерсет и показало оттуда серию фото.
37-летняя Кэрри Джонсон вместе с мужем Борисом — бывшем премьер-министром Великобритании — и их детьми побывали в Сомерсете. Как прошла их поездка, женщина показала в своем Instagram.
Они много гуляли, посещали местные пабы, разжигали костер и отлично проводили время.
Отметим, Кэрри и Борис Джонсон воспитывают четверых детей: 5-летнего Уилфреда, 3,5-летнюю Роми, двухлетнего Фрэнка и 5-месячную Поппи Элизу Джозефин.
Младшая дочь Поппи путешествовала в слинге на груди у мамы и в специальной переноске на спине папы.
Вообще, Кэрри и Борис много времени проводят со своими детьми и берут их везде с собой. Недавно, они, например, отдыхали большой семьей в Греции.