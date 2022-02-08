Кэтрин Зета-Джонс трогательно поздравила королеву Елизавету II с платиновым юбилеем

Голливудская звезда Кэтрин Зета-Джонс не осталась в стороне платинового юбилея королевы Елизаветы II.
Актриса родом из Суонси, Уэльс, поздравила Ее Величество с 70-летним юбилеем правления, опубликовав в Instagram милый снимок с посланием для Елизаветы II.
Кэтрин сделала селфи из своего дома, позируя перед зеркалом так, чтобы продемонстрировать послание королеве, напечатанное на обороте жакета:
"Спасибо, королева Елизавета. Мой любимый жакет для моей любимой королевы. 70 лет", - написала звезда в своем посте. Приталенный жакет украшен армейским принтом, а на спине печатными буквами написано "Боже, храни королеву".
Подписчики Кэтрин Зеты оценили ее жест, посвященный Елизавете II и засыпали звезду смайликами и комментариями.
Кэтрин Зета-Джонс британка родом из Уэльса, но до 2009 года жила на Бермудских островах с мужем Майклом Дугласом и двумя детьми, Диланом и Кэрис. В настоящее время она проживает со своей семьей в особняке в деревне Ирвингтон, в штате Нью-Йорк.
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