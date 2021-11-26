Кейт будет блистать на сцене, а принц Уильям - смотреть на жену из зала: пара готовится к рождественскому концерту

Кейт будет блистать на сцене, а принц Уильям - смотреть на жену из зала: пара готовится к рождественскому концерту

На прошлой неделе было много разговоров о фильме, выпущенном на BBC2 The Princes and the Press ("Принцы и пресса").

В следующем месяце в Вестминстерском аббатстве должен состояться рождественский концерт, ведущей которого станет герцогиня Кембриджская.

Благотворительный концерт рождественских гимнов должен состояться 14 декабря 2021 года, а транслировать его должен был канал BBC, но после недавнего скандала королевская семья отдала право трансляции каналу ITV, сообщает Hello!

Дети Кейт и Уильяма – принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи, будут находиться в зале, как и сам герцог Кембриджский. Он будет наблюдать за супругой из зрительного зала.

Герцогиня Кейт и принц Уильям / Associated Press

На прошлой неделе Букингемский дворец и Кларенс-хаус выпустили заявление, в котором говорилось:

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"Свободная, ответственная и открытая пресса имеет важнейшее значение для здоровой демократии. Однако зачастую преувеличенные и необоснованные утверждения из неназванных источников представляются как факты, и вызывает разочарование, когда кто-либо, включая BBC, доверяет им", - речь шла о фильме "Принцы и пресса", показанном на BBC.

Похоже, для ITV большая удача транслировать такой концерт. Но Кенсингтонский дворец, как и Букингемский, пока что информацию не подтверждает. Королевская семья никогда прежде не устраивала телевизионных концертов, поэтому трансляция наверняка будет очень успешной. Контракт с ITV еще не подписан и находится в процессе разработки, а в эфир концерт выйдет 23-24 декабря в канун Рождества.

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