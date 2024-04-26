Кейт бы оценила: фото принца Уильяма с младенцем растрогало поклонников

Королевские поклонники говорят одно и то же о вчерашнем визите принца Уильяма в Бирмингем.
Принц Уэльский присутствовал на открытии нового центра обучения навыкам трудоустройства и работы с общественностью Betel UK, благотворительной организации для людей, пострадавших от бездомности и наркозависимости.
Там Уильям встретился с родителями Эваном и Кэмбри Йодер и с их малышом Гарри. Принц проявил интерес к паре и особенно к их маленькому ребенку, которого Кэмбри держала на руках. Кажется, Уильям что-то говорил родителям маленького мальчика, глядя на него. Снимок растрогал королевских поклонников, ведь это обычно супруга Уильяма – принцесса Кейт проявляет незаурядный интерес к детям на публичных мероприятия, а принц Уильям держится чуть в стороне и шутит, что детей от Кейт нужно убрать подальше.
Но сейчас принцесса Уэльская находится на больничном, пока лечится от рака. И хотя эксперты говорят, что принц Уильям демонстрирует "послание" о том, что выздоровление его супруги идет хорошо, пока не известно, когда мы сможем увидеть Кейт на публике.
Напомним, также во время вчерашнего выхода принц Уэльский растрогал всех, когда взял на руки морскую свинку.
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