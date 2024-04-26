Кейт бы оценила: фото принца Уильяма с младенцем растрогало поклонников

Королевские поклонники говорят одно и то же о вчерашнем визите принца Уильяма в Бирмингем.

Принц Уэльский присутствовал на открытии нового центра обучения навыкам трудоустройства и работы с общественностью Betel UK, благотворительной организации для людей, пострадавших от бездомности и наркозависимости.

Принц Уильям / Фото: Associated Press

Там Уильям встретился с родителями Эваном и Кэмбри Йодер и с их малышом Гарри. Принц проявил интерес к паре и особенно к их маленькому ребенку, которого Кэмбри держала на руках. Кажется, Уильям что-то говорил родителям маленького мальчика, глядя на него. Снимок растрогал королевских поклонников, ведь это обычно супруга Уильяма – принцесса Кейт проявляет незаурядный интерес к детям на публичных мероприятия, а принц Уильям держится чуть в стороне и шутит, что детей от Кейт нужно убрать подальше.

Но сейчас принцесса Уэльская находится на больничном, пока лечится от рака. И хотя эксперты говорят, что принц Уильям демонстрирует "послание" о том, что выздоровление его супруги идет хорошо, пока не известно, когда мы сможем увидеть Кейт на публике.

Принц Уильям / Фото: Associated Press

Напомним, также во время вчерашнего выхода принц Уэльский растрогал всех, когда взял на руки морскую свинку.

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