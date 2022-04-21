Категория
Леди
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Кейт и Камилла с мужьями тепло поздравили королеву Елизавету II с днем рождения

Дата публикации
Просмотры
760
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Кейт и Камилла с мужьями тепло поздравили королеву Елизавету II с днем рождения

Герцогиня Кэтрин, герцогиня Камилла и королева Елизавета II / Associated Press

Королева Елизавета II сегодня отмечает свой день рождения в частном порядке. Ей исполняется 96 лет.

Герцог и герцогиня Кембриджские, которые сегодня посетили публичное мероприятие в Лондоне, связанное с украинцами, на своей странице в Твиттере поздравили королеву с ее днем рождения. Снимки были опубликованы и в Instagram. Подпись под ними гласит:

"Поздравляем Ее Величество Королеву сегодня с 96-летием! Вдохновение для очень многих в Великобритании, Содружестве и мире. И в этом году это особенное празднование", - написали Кейт и Уильям, конечно же, имея в виду платиновый юбилей монарха, который будут отмечать в июне со 2 по 5 июня.

Принц Чарльз и герцогиня Корнуольская также поздравили королеву с днем рождения? опубликовав фото монарха с подписью:

"Желаем Ее Величеству Королеве особенного 96-летия сегодня, в год, когда мы отмечаем ее платиновый юбилей".

Читайте также:

Следующая публикация