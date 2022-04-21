Кейт и Камилла с мужьями тепло поздравили королеву Елизавету II с днем рождения

Королева Елизавета II сегодня отмечает свой день рождения в частном порядке. Ей исполняется 96 лет.

Герцог и герцогиня Кембриджские, которые сегодня посетили публичное мероприятие в Лондоне, связанное с украинцами, на своей странице в Твиттере поздравили королеву с ее днем рождения. Снимки были опубликованы и в Instagram. Подпись под ними гласит:

"Поздравляем Ее Величество Королеву сегодня с 96-летием! Вдохновение для очень многих в Великобритании, Содружестве и мире. И в этом году это особенное празднование", - написали Кейт и Уильям, конечно же, имея в виду платиновый юбилей монарха, который будут отмечать в июне со 2 по 5 июня.

Wishing Her Majesty The Queen a very happy 96th birthday today!



An inspiration to so many across the UK, the Commonwealth and the world, it’s particularly special to be celebrating in this #PlatinumJubilee year. pic.twitter.com/iWfyorcd8I — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) April 21, 2022

Принц Чарльз и герцогиня Корнуольская также поздравили королеву с днем рождения? опубликовав фото монарха с подписью:

"Желаем Ее Величеству Королеве особенного 96-летия сегодня, в год, когда мы отмечаем ее платиновый юбилей".

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