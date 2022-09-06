Кейт и Меган пасут задних: лицо принцессы Дианы назвали самым красивым в мире

Сегодня исполняется 25 лет со дня похорон принцессы Уэльской Дианы. Прошло так много лет с тех пор, как она покинула этот мир, но до сих пор о ней говорят и считают ее самой красивой.

Хирург Джулиан Де Сильва провел анализ золотого сечения некоторых самых известных королевских женщин и обнаружил, что покойная принцесса Диана была самой привлекательной, получив наивысший балл. Золотое сечение было разработано в Древней Греции для определения "физического совершенства" путем сравнения измерений, соотношений и симметрии черт лица, пишет Daily Mail.

Математическая формула использовалась Леонардо да Винчи для определения идеального человеческого мужского тела в его знаменитой работе "Витрувианский человек" и с тех пор была адаптирована учеными для определения совершенной красоты.

Доктор Де Сильва, который использует эту технологию в своей работе, превратил ее в компьютеризированную технику картирования лица. Он определил, что принцесса Диана является самой привлекательной, за ней следуют королева Иордании Рания и покойная Грейс Келли из Монако. Меган Маркл и Кейт Миддлтон заняли четвертое и пятое места соответственно.

Доктор Де Сильва, руководитель Центра передовой косметической и пластической хирургии лица в Лондоне, сказал: "Диана, Меган и Кейт - очень красивые женщины. Но, если сравнивать с греческим золотым сечением физического совершенства, принцесса Диана выходит на первое место... Диана получила высокие баллы за форму лица, ширину носа, область бровей, лоб и брови. Ее самые низкие оценки были для ее подбородка и губ. Ее губы немного тонковаты и плохо очерчены, а подбородок менее классический, чем у некоторых других женщин", - говорит доктор.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

Королева Иордании Рания заняла второе место с результатом 88,9%. Она самая привлекательная из ныне живущих королевских особ, на которой доктор Де Сильва использовал свою технологию картирования лица.

Королева Рания / Фото: Getty Images

"Королева Рания - самая красивая из ныне живущих королевских особ и потрясающе привлекательная женщина. У нее были самые высокие оценки за подбородок классической формы, а также высокие оценки за губы. Ей занизили оценки за ширину носа и область бровей", - комментирует доктор.

Актриса Грейс Келли, позже известная как принцесса Грейс после свадьбы с принцем Монако Рейнье III, набрала 88,8% и заняла третье место.

Грейс Келли / Фото: Associated Press

"Принцесса Грейс обладает неподвластной времени красотой и получила самые высокие баллы за расстояние между глазами, а ее положение глаз почти идеальное - 99,8%. Ее потрясающие губы также получили наивысшие оценки. Она потеряла балы из-за подбородка, который немного нечеткий", - говорит доктор.

Меган Маркл набрала 87,7% и заняла четвертое место. Меган Маркл выделялась благодаря своей "красивой симметрии лица", отметил врач. Он добавил, что она была "ближе, чем любая другая принцесса, к тому, что греки считали идеальным лицом".

Меган Маркл / Фото: Associated Press

Герцогиня Кембриджская немного отстала от Меган с результатом 86,82%. Доктор Де Сильва отметил, что она по-прежнему остается одной из самых красивых женщин в мире.

Герцогиня Кейт / Фото: Getty Images

"Кейт выделяется идеальным промежутком между носом и губами и очень сильным расстоянием между глазами. Ее оценки понизили за то, что у нее более слабый подбородок и линия челюсти, чем у Дианы", - говорит хирург.

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