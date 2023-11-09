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Кейт и пони: королевских поклонников умилило новое фото принцессы Уэльской

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
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Кейт и пони: королевских поклонников умилило новое фото принцессы Уэльской

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Кадр был сделан во время очередного рабочего мероприятия принцессы.

Принцесса Уэльская вчера посещала Королевский драгунский гвардейский полк в качестве главнокомандующего.

Принцесса Уэльская Кэтрин / © Getty Images
Принцесса Уэльская Кэтрин / Фото: Getty Images

Мы уже рассматривали образ Кейт с этого выхода и рассказывали, что принцесса вручила награды, а также повысила талисмана полка, гнедого валлийского горного пони по кличке Солдатский Длиннолицый Эмрис Джонс, с "младшего капрала" до "капрала". Снимок, на котором запечатлена Кейт с пони умилил королевских поклонников.

Принцесса Уэльская Кэтрин / © Getty Images
Принцесса Уэльская Кэтрин / Фото: Getty Images

Напомним, также во время этого визита принцессу Кейт сфотографировали в кузове бронетранспортера. Кэтрин была назначена главнокомандующим 1-го драгунского полка королевы Елизаветы II королем Чарльзом III ранее в этом году.

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Дата публикации
Просмотры
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