Спортивная герцогиня: раскрыт секрет, какими видами спорта занимается Кейт Миддлтон

Герцогиня Кембриджская не просто стройная от природы. Она еще и очень трудоспособная и много работает для того, чтобы быть в такой хорошей физической форме.
Наряду с плотным графиком и воспитанием троих королевских детей Кейт Миддлтон находит время для себя, регулярно занимаясь спортом. Будь то бег или теннис, спорт занимает одно из первых мест в списке любимых увлечений Кейт. Среди не названных ранее увлечения герцогини также кроссфит.
Это высокоинтенсивное упражнение, которое сочетает в себе такие элементы, как гимнастика, гиревой спорт и тяжелая атлетика. Эта тренировка считается одной из самых эффективных для наращивания мышечной массы, а также сжигания жира и тонуса тела, пишет express.
Королевские эксперты убеждены, что именно кроссфит помогает герцогине отказаться от любых ограничительных диет, поскольку силовые тренировки увеличивают скорость метаболизма в организме, а это означает, что она может наслаждаться большим количеством питательной пищи.
Например, Кейт очень любит острое карри, пасту или пиццу, а в конце рабочего дня иногда балует себя джином с тоником.
Также герцогиня Кембриджская любит заниматься йогой и ездит на велосипеде, преимущественно, конечно, со своими детьми.
О том, что ест герцогиня Кейт, чтобы оставаться такой стройной мы уже рассказывали ранее.
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