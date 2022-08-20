Спортивная герцогиня: раскрыт секрет, какими видами спорта занимается Кейт Миддлтон

Герцогиня Кембриджская не просто стройная от природы. Она еще и очень трудоспособная и много работает для того, чтобы быть в такой хорошей физической форме.

Наряду с плотным графиком и воспитанием троих королевских детей Кейт Миддлтон находит время для себя, регулярно занимаясь спортом. Будь то бег или теннис, спорт занимает одно из первых мест в списке любимых увлечений Кейт. Среди не названных ранее увлечения герцогини также кроссфит.

Герцогиня Кейт / Фото: Associated Press

Это высокоинтенсивное упражнение, которое сочетает в себе такие элементы, как гимнастика, гиревой спорт и тяжелая атлетика. Эта тренировка считается одной из самых эффективных для наращивания мышечной массы, а также сжигания жира и тонуса тела, пишет express.

Королевские эксперты убеждены, что именно кроссфит помогает герцогине отказаться от любых ограничительных диет, поскольку силовые тренировки увеличивают скорость метаболизма в организме, а это означает, что она может наслаждаться большим количеством питательной пищи.

Герцогиня Кейт / Фото: Associated Press

Например, Кейт очень любит острое карри, пасту или пиццу, а в конце рабочего дня иногда балует себя джином с тоником.

Герцогиня Кейт / Фото: Associated Press

Также герцогиня Кембриджская любит заниматься йогой и ездит на велосипеде, преимущественно, конечно, со своими детьми.

О том, что ест герцогиня Кейт, чтобы оставаться такой стройной мы уже рассказывали ранее.

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