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Кейт и Уильям едут в Нью-Йорк: что известно о предстоящей поездке

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Кейт и Уильям едут в Нью-Йорк: что известно о предстоящей поездке

Кейт и Уильям / Фото: Getty Images

Еще до смерти королевы Елизаветы II ее старший внук - принц Уильям - собирался лететь в США на церемонию вручения премии Earthshot Prize в Бостоне, соучредителем которой он является.

Изначально планировалось, что принц Уильям полетит сам, но теперь стало известно, что вместе с ним полетит и его супруга - принцесса Уэльская, Кэтрин.

Премия Earthshot Prize направлена ​​на продвижение эффективных подходов к решению самых насущных экологических проблем в мире. Вторая церемония состоится в Бостоне 2 декабря 2022 года.

А первая прошла в октябре 2021 года в Лондоне, ее Уильям и Кейт также посещали вместе.

Кейт и Уильям на церемонии в Лондоне / © Associated Press
Кейт и Уильям на церемонии в Лондоне / Фото: Associated Press

Принц Уильям и принцесса Кейт в последний раз были в США в 2014 году во время их визита в Нью-Йорк. Их первый совместный визит в США состоялся вскоре после королевской свадьбы в 2011 году, когда они отправились в Лос-Анджелес.

Принцу Уильяму пришлось отменить поездку, которая должна была состояться в этом месяце, из-за недавней смерти его бабушки, королевы Елизаветы II. Вместо этого принц Уэльский появился в видеообращении через два дня после похорон монарха.

Принц и принцесса Уэльские / © Getty Images
Принц и принцесса Уэльские / Фото: Getty Images

"Хотя это самые печальные обстоятельства, которые означают, что я не могу присоединиться к вам сегодня лично, я рад присоединиться к вам в формате видео, когда вы собрались в Нью-Йорке на саммит инноваций Earthshot Prize, - сказал принц Уильям. - В это тяжелое время меня очень утешают ваш неизменный энтузиазм, оптимизм и приверженность премии Earthshot Prize и тому, чего мы пытаемся достичь. Защита окружающей среды была делом, близким сердцу моей бабушки, и я знаю, что она была бы рада услышать об этом событии и о поддержке, которую вы все оказываете нашим финалистам Earthshot, новому поколению первопроходцев в области защиты окружающей среды. И Кэтрин, и я очень рады приехать в Бостон в декабре, и мы с нетерпением ждем встречи со всеми вами в ближайшее время".

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