Кейт и Уильям едут в Нью-Йорк: что известно о предстоящей поездке

Еще до смерти королевы Елизаветы II ее старший внук - принц Уильям - собирался лететь в США на церемонию вручения премии Earthshot Prize в Бостоне, соучредителем которой он является.

Изначально планировалось, что принц Уильям полетит сам, но теперь стало известно, что вместе с ним полетит и его супруга - принцесса Уэльская, Кэтрин.

Премия Earthshot Prize направлена ​​на продвижение эффективных подходов к решению самых насущных экологических проблем в мире. Вторая церемония состоится в Бостоне 2 декабря 2022 года.

А первая прошла в октябре 2021 года в Лондоне, ее Уильям и Кейт также посещали вместе.

Кейт и Уильям на церемонии в Лондоне / Фото: Associated Press

Принц Уильям и принцесса Кейт в последний раз были в США в 2014 году во время их визита в Нью-Йорк. Их первый совместный визит в США состоялся вскоре после королевской свадьбы в 2011 году, когда они отправились в Лос-Анджелес.

Принцу Уильяму пришлось отменить поездку, которая должна была состояться в этом месяце, из-за недавней смерти его бабушки, королевы Елизаветы II. Вместо этого принц Уэльский появился в видеообращении через два дня после похорон монарха.

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Getty Images

"Хотя это самые печальные обстоятельства, которые означают, что я не могу присоединиться к вам сегодня лично, я рад присоединиться к вам в формате видео, когда вы собрались в Нью-Йорке на саммит инноваций Earthshot Prize, - сказал принц Уильям. - В это тяжелое время меня очень утешают ваш неизменный энтузиазм, оптимизм и приверженность премии Earthshot Prize и тому, чего мы пытаемся достичь. Защита окружающей среды была делом, близким сердцу моей бабушки, и я знаю, что она была бы рада услышать об этом событии и о поддержке, которую вы все оказываете нашим финалистам Earthshot, новому поколению первопроходцев в области защиты окружающей среды. И Кэтрин, и я очень рады приехать в Бостон в декабре, и мы с нетерпением ждем встречи со всеми вами в ближайшее время".

“Our Earthshot decade must inspire action, creativity, and collaboration around the globe. Together we need to ensure the transition to sustainable solutions is the fastest and most endemic change the world has ever known.”@KensingtonRoyal for the #EarthshotInnovationSummit pic.twitter.com/3YKRlAlEoE — The Earthshot Prize (@EarthshotPrize) September 21, 2022

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