Кейт и Уильям едут во Францию: стали известны подробности поездки

Принц и принцесса Уэльские на выходных посетят чемпионат мира по регби во Франции.
Кенсингтонский дворец сообщил, что принц Уильям и его супруга принцесса Кейт посетят разные мероприятия. Кэтрин примет участие в матче группового этапа между Англией и Аргентиной в Марселе 9 сентября, а принц Уильям собирается посмотреть, как Уэльс сразится с Фиджи в матче группового этапа в Бордо 10 сентября. Не известно, посещать матчи супруги будут вместе или по отдельности.
Принцесса Уэльская является покровителем Футбольного союза регби, а Уильям является давним покровителем Уэльского союза регби.
Кэтрин обожает этот вид спорта и как-то даже поиграла в регби, приняв участие в тренировке в городе Мейденхед в начале лета.
Похоже, королевская пара готовиться обменяться колкими шутками, как они делают это всегда, по случаю победы или проигрыша их команд.
Напомним, ранее мы сообщали, что король Чарльз и королева Камилла едут во Францию в тур.
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