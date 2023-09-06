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Кейт и Уильям едут во Францию: стали известны подробности поездки

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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Кейт и Уильям едут во Францию: стали известны подробности поездки

Принцесса Кейт и принц Уильям / Фото: Associated Press

Принц и принцесса Уэльские на выходных посетят чемпионат мира по регби во Франции.

Кенсингтонский дворец сообщил, что принц Уильям и его супруга принцесса Кейт посетят разные мероприятия. Кэтрин примет участие в матче группового этапа между Англией и Аргентиной в Марселе 9 сентября, а принц Уильям собирается посмотреть, как Уэльс сразится с Фиджи в матче группового этапа в Бордо 10 сентября. Не известно, посещать матчи супруги будут вместе или по отдельности.

Принцесса Кейт и принц Уильям / © Associated Press
Принцесса Кейт и принц Уильям / Фото: Associated Press

Принцесса Уэльская является покровителем Футбольного союза регби, а Уильям является давним покровителем Уэльского союза регби.

Кэтрин обожает этот вид спорта и как-то даже поиграла в регби, приняв участие в тренировке в городе Мейденхед в начале лета.

Принцесса Уэльская / © Associated Press
Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Похоже, королевская пара готовиться обменяться колкими шутками, как они делают это всегда, по случаю победы или проигрыша их команд.

Принцесса Уэльская / © Associated Press
Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Напомним, ранее мы сообщали, что король Чарльз и королева Камилла едут во Францию в тур

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Дата публикации
Просмотры
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