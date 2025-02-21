Кейт и Уильям Уэльские готовятся к особому мероприятию: дворец сделал заявление

Принц и принцесса Уэльские, которые сейчас находятся в отпуске на Карибах, готовятся вместе появиться на новом публичном мероприятии.

Кенсингтонский дворец подтвердил 20 февраля, что принц и принцесса Уэльские посетят Понтипридд в Южном Уэльсе в среду, 26 февраля.

Кейт и Уильям Члены совершат поездку перед Днем Святого Давида, национальным праздником Уэльса, 1 марта, и встретятся с членами местного сообщества, чтобы узнать о жизни в городе.

Понтипридд пострадал от сильного наводнения из-за шторма Берт и шторма Дарраг в декабре 2024 года, и пара выслушает местных жителей, которые тогда пострадали.

Принцесса Кейт и принц Уильям сделают несколько остановок в своей поездке в Уэльс, начав визит на историческом рынке Понтипридд, чтобы встретиться с местными владельцами бизнеса и получить возможность приготовить валлийские торты.

Кейт и Уильям Уэльские / Фото: Getty Images

Затем они отправятся в общественный сад и лесную зону Meadow Street. Общественный сад был создан в 2021 году как безопасное место для всех, и королевская семья увидит, как местные жители восстановили его до полного великолепия после того, как в декабре на это место обрушилось наводнение.

Они также услышат о том, почему общественный сад так важен для жителей Понтипридда, как место, которое способно восстанавливать. Ранее принцесса Кейт рассказывала о том, что придало ей сил после прохождения курса химиотерапии.

Кейт и Уильям Уэльские / Фото: Getty Images

Уэльс — значимое место для королевской четы, которая жила там до и после своей королевской свадьбы в 2011 году, пока Уильям работал летчиком поисково-спасательной службы на базе Королевских ВВС в Англси. Ранее мы показывали уже, как выглядел дом пары, когда они жили в Уэльсе.

Читайте также: