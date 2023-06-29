Кейт и Уильям хотят, чтобы их дети учились вместе: стало известно, какой колледж рассматривают

Принцесса Шарлотта Уэльская может войти в историю как одна из первых девочек, поступивших в Итон, где на данный момент обучаются лишь мальчики.

Старшие дети принца Уильяма могут пойти по его стопам и поступить в Итонский колледж, который в настоящее время посещают только мальчики. Если школа примет решение перейти на совместное обучение.

Автор фотографии Милли Пилкингтон. На снимке запечатлен принц Уильям и трое его детей: принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи / Фото: Associated Press

Кейт и Уильям недавно были замечены в Итонском колледже со своим старшим ребенком, девятилетним принцем Джорджем. Как пишет express, королевская чета ранее заявляла, что не хочет, чтобы их дети ходили в отдельные школы, а это означает, что Шарлотта также может посещать Итон, как и ее брат Джордж, если престижная школа изменит правила приема.

К тому же эти разговоры ведутся не на пустом месте, а связаны как раз с тем, что престижная школа впервые за свою 600-летнюю историю рассматривает возможность приема девочек.

Проректор Итона лорд Уолдегрейв ранее сообщил Daily Mail, что школа будет открыта для девочек со временем.

Принцесса Шарлотта на коронационном концерте в Виндзоре / Фото: Associated Press

"Каждый год руководство Итона рассматривает вопрос о том, следует ли Итону перейти на совместное обучение. И мы еще не решили. Но, конечно, со временем мы перейдем к совместному обучению", - заявил он.

Отметим, Итонский колледж принимает учеников только в возрасте 13 лет, при этом потенциальные студенты должны зарегистрироваться к моменту окончания 5-го класса, то есть в возрасте 10 лет. Принцу Джорджу в июле исполнится как раз десять лет.

Кейт и Уильям на пасхальной службе в 2022 году / Фото: Associated Press

В настоящее время трое детей принца и принцессы Уэльских посещают школу Ламбрук в Виндзоре, куда поступили в сентябре 2022 года.

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