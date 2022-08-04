Кейт и Уильям лаконично поздравили Меган Маркл с днем рождения

Многие гадали, поздравят ли супругу принца Гарри, с которой у некоторых членов британской королевской семьи не очень хорошие отношения, с этим днем.

Принц Уильям, герцогиня Кейт, принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Associated Press

Одним из первых было опубликовано поздравление от Кейт и Уильяма Кембриджских. Несмотря на то, что принц Уильям в глубокой ссоре с братом Гарри и их жены также ранее конфликтовали и теперь не общаются, старшие члены семьи опубликовали в Instagram Stories фото Меган и свое поздравление.

"Желаем счастливого дня рождения герцогине Сассекской!" - гласит подпись под снимком, который был сделан, когда Меган и Гарри прилетали в Великобританию на празднование платинового юбилея королевы Елизаветы II.

Меган Маркл / Фото: Instagram.com/DukeandDuchessofCambridge

Что ж, посмотрим, поздравит ли герцогиню Меган еще кто-то сегодня.

Ранее мы рассказывали о десяти интересных фактах из жизни Меган Маркл. Что было известно о ней до того, как она вышла замуж за принца Гарри.

Меган и Гарри / Фото: Associated Press

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