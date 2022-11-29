Кейт и Уильям летят в США: стали известны подробности поездки Уэльских

Принц и принцесса Уэльские планируют поездку в Нью-Йорк на церемонию вручения премии Earthshot Prize, которая пройдет 2 декабря в Бостоне. Уильям является соучредителем премии.

В прессе появились подробности предстоящей поездки королевской пары. Уильям и Кейт прилетят в Бостон в среду, 1 декабря. Их офис обнародовал некоторые подробности этого королевского визита, который продлится три дня.

Известно, что сама церемония вручения премии Earthshot Prize состоится 2 декабря, на ней выступят Энни Леннокс, Хлоя x Халле и Элли Голдинг, пишет People.

Принц Уильям называет вручение премии Earthshot Prize Awards, которая будет транслироваться по каналу PBS в воскресенье, 4 декабря, своей попыткой вселить некоторый безотлагательный оптимизм в отношении решения экологических проблем и изменения климата. Он и принцесса Кейт "взволнованы тем, что могут принести это в Соединенные Штаты и вдохновить людей в США и во всем мире невероятными историями, которые они собираются рассказать", - говорит источник.

Кейт и Уильям / Фото: Associated Press

В последний раз пара была в Нью-Йорке в 2014 году и очень взволнована предстоящим визитом в США. "Они чувствуют и ценят теплоту и волнение американского народа по поводу их возвращения в США и действительно с нетерпением ждут встречи с как можно большим количеством людей", - сообщает издание.

Поездка начнется с приветствия Кейт и Уильяма в мэрии Бостона, где мэр Мишель Ву и посол Кэролайн Кеннеди помогут паре начать обратный отсчет времени до блестящей звездной церемонии вручения премии Earthshot в MGM Music Hall в пятницу вечером.

Также в пятницу принцесса Уэльская совершит одиночный визит в Центр развития ребенка при Гарвардском университете, чтобы узнать о некоторых передовых методах, которые можно использовать в ее собственном Королевском фонде и Центре раннего детства. А принц Уильям отправится в Президентскую библиотеку и музей Джона Ф. Кеннеди.

Принц Уильям и принцесса Кейт / Фото: Associated Press

Многие поклонники королевской пары задаются вопросом, будут ли Кейт и Уильям встречаться с Гарри и Меган. Увы, таких планов в официальной программе визита нет.

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