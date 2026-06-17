Принцесса Кейт и принц Джордж / © Getty Images

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Уже официально подтверждено, что принц Джордж начнет обучение в Итонском колледже в сентябре. В настоящее время мальчик учится в выпускном классе школы Ламбрук в Беркшире, недалеко от их дома Форест Лодж в Виндзоре, вместе со своими братом принцем Луи и сестрой принцессой Шарлоттой.

«Кенсингтонский дворец подтверждает, что принц Джордж начнет обучение в Итонском колледже в сентябре этого года», — говорится в официальном заявлении.

Принц Джордж и его младший брат принц Луи / © Getty Images

Это решение означает, что принц Джордж пойдет по стопам своего отца, принца Уильяма, и будет посещать традиционную школу для мальчиков, обучение в которой стоит внушительные 63 298 фунтов стерлингов в год (почти 85 тысяч долларов).

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Принц Джордж и принц Уильям / © Getty Images

Принц Уильям посещал эту школу, где обучались мальчики с 13 до 18 лет, с 1995 по 2000 год, став первым высокопоставленным членом королевской семьи, получившим образование в Итоне. Его младший брат принц Гарри тоже там учился, хотя их мать принцесса Диана была против этого.

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