Кейт и Уильям не хотят видеться с Гарри: друзья Уэльских рассказали детали

Стало известно, что вскоре принц Гарри, младший брат принца Уильяма, собирается прилететь в Великобританию. Но воссоединения братьев на фоне болезни Кейт Миддлтон не планируется.

Друзья принцессы Кейт и принца Уильяма рассказали, почему они не хотят, чтобы Гарри навещал их.

В беседе с Daily Beast друзья сказали, что королевская чета считает, что любое появление герцога Сассекского принесет нежелательную "драму". Учитывая ситуацию со здоровьем принцессы, чета Уэльских стремится к некоторой конфиденциальности и защите своих детей.

Принц Гарри и Меган Маркл с Кейт и Уильямом Уэльскими / Фото: Associated Press

"Кэтрин и Уильям ясно дали понять, что хотят мира и покоя для себя и детей. Визит Гарри, со всей драмой, которую он принесет, был бы полной противоположностью этому", - говорят близкие к паре источники.

Отметим, что принц Гарри и его жена Меган не были уведомлены заранее об этой новости до того, как обращение принцессы Кейт было обнародовано. Это означает, что отношения между Сассекскими и Уэльскими продолжают оставаться такими же натянутыми, как и прежде.

Напомним, принц Гарри приедет в Великобританию, чтобы отметить 10-летие "Игр непокоренных" в мае.

Принц Гарри и Меган Маркл с Кейт и Уильямом Уэльскими / Фото: Associated Press

Ранее в феврале принц Гарри экстренно посетил Лондон, когда узнал о том, что у его отца короля Чарльза диагностировали рак. Правда тогда король лично уведомил младшего и старшего сыновей о проблеме.

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