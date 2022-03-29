Кейт и Уильям неожиданно взяли с собой на службу памяти старших детей

Кейт и Уильям неожиданно взяли с собой на службу памяти старших детей

Герцог и герцогиня Кембриджские сегодня вместе с другими членами британской королевской семьи присутствовали на службе памяти в честь герцога Эдинбургского Филиппа.

Кейт и Уильям только что вернулись из недельного тура по Карибскому морю, в который не брали с собой детей. А вот на службу памяти по принцу Филиппу приехали вместе со старшими наследниками – 8-летним принцем Джорджем и 6-летней принцессой Шарлоттой.

Герцог и герцогиня Кембриджские после службы / Associated Press

Герцогиня Кэтрин надела новое черно-белое платье в горошек от Alessandra Rich и надела широкополую шляпу. Принц Уильям был в черном костюме, белой рубашке и галстуке.

Герцогиня Кембриджская с дочерью принцессой Шарлоттой / Associated Press

Младшего сына принца Луи супруги решили оставить дома. Видимо, посчитали, что 3-летний Луи еще слишком мал для такого мероприятия.

Герцогиня Кембриджские / Associated Press

Служба, прошедшая во вторник, также знаменует собой первый публичный выход Уильяма и Кейт с тех пор, как они вернулись из своего королевского тура по Карибскому морю в воскресенье.

Герцогиня Кембриджская и принцесса Шарлотта / Associated Press

Герцог и герцогиня Кембриджские с детьми направляются на службу / Associated Press

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