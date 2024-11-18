Кейт и Уильям оказались в опасности: в поместье Уэльских пытались проникнуть недоброжелатели

Принц Уильям и принцесса Кейт живут в поместье Аделаида на территории Виндзорского замка вместе со своими тремя детьми – Джорджем, Шарлоттой и Луи.

Западная пресса сообщает, что несколько мужчин в масках сломали защитное ограждение и перелезли через забор Виндзорского замка, пока принц Уильям и принцесса Кейт спали дома со своими детьми в своем коттедже, расположенном всего в двух шагах от него.

Принц и принцесса Уэльские с семьей / Фото: Associated Press

Как информирует The Sun это произошло после того, как вооруженные офицеры были удалены с общественных входов в Виндзорский замок. Хотя по другой информации офицеры все еще присутствуют и патрулируют территорию поместья.

По данным СМИ воры в масках, должно быть, уже некоторое время наблюдали за Виндзорским замком. И им удалось прорваться через защитное ограждение.

"Это был воскресный вечер учебной недели, поэтомк принцесса и ее муж, должно быть, спали в постели в коттедже Аделаида, который находится неподалеку на территории", - рассказывает инсайдер.

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Associated Press

Представитель полиции Темз-Вэлли сообщил: "Около 23:45 в воскресенье 13 октября мы получили сообщение о взломе дома на территории Crown Estate недалеко от трассы A308 в Виндзоре. Преступники проникли в здание фермы и скрылись на черном пикапе Isuzu и красном квадроцикле. Затем они направились в сторону района Олд-Виндзор/Дэтчет".

Известно, что преступников не смогли задержать и арестовать, а расследование продолжается.

Кейт и Уильям Уэльские / Фото: Associated Press

Напомним, семья Уэльских переехала из Кенсингтонского дворца в коттедж Аделаида, расположенный в Большом Виндзорском парке летом 2022 года. Они предпочли резиденцию, которая не требовала бы ремонта или дополнительных мер безопасности.

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