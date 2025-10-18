Кейт и Уильям переедут в новый дом быстрее, чем планировалось: названа причина

Уильям и Кейт Уэльские / © Associated Press

Реклама

Ранее сообщалось, что в свой новый дом Forest Lodge, где сейчас идут ремонтные работы, Кейт, Уильям и трое их детей планируют переехать до конца года. Но теперь появилась информация, что переезд может произойти быстрее, чем планировалось изначально.

Ремонтные работы идут безостановочно, строители работают «на износ», поэтому дата переезда была перенесена на более ранний срок, предположительно 5 ноября.

Уильям и Кейт Уэльские / © Associated Press

Источник сообщил Daily Mail: «Мы надеемся, что они переедут в новый дом к Ночи костров. Это станет веселым началом для детей». «К сожалению, с коттеджем „Аделаида“ действительно связаны неприятные воспоминания. Там им пришлось пережить одни из самых сложных периодов. Семья очень рада переезду и с нетерпением ждет возможности начать все сначала».

Реклама

Новый дом семьи Уэльских — это особняк в георгианском стиле с восемью спальнями и территорией площадью 150 акров с высоким забором, где дети смогут чувствовать себя в безопасности. Правда вот соседи королевской четы не очень довольны, так как теперь окончательно закрыты парковка и въезд через ворота в Виндзор-Грейт-Парк, за которые местные жители платили 110 фунтов стерлингов в год и могли выгуливать там собак.

Forest Lodge в Виндзоре / © Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали, где жили принцесса Кейт и принц Уильям за годы своего брака.