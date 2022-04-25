Кейт и Уильям планируют переезд: старший сын пары - принц Джордж - посетил новую школу

Герцог и герцогиня Кембриджские, похоже, всерьез намериваются переехать в Виндзорский замок, чтобы быть ближе к королеве.

На днях у старшего сына королевской пары – принца Джорджа – состоялся пробный урок в новой школе. Ранее мы уже писали, что Кейт и Уильям ищут новую школу для своих троих детей, потому что планируют в скором времени переезд.

Принц Джордж / Associated Press

Как сообщает Hello!, учебное заведение расположено недалеко от Виндзора. Школу несколько раз посещали герцог и герцогиня Кембриджские, поскольку они решали, где будут учиться принц Джордж, его сестра принцесса Шарлотта и младший брат принц Луи, которому 23 апреля исполнилось 4 года. Луи пойдет в школу в сентябре, а значит, скорее всего, семейство переедет в новый дом тоже к осени.

Герцог и герцогиня Кембриджские / Associated Press

Учителя устроили пробный урок для Джорджа и, как говорят, были удивлены и испытали облегчение, когда ученики не узнали младшего члена королевской семьи, когда он пришел на пробное занятие.

Принц Джордж / Associated Press

Принц Джордж и его сестра Шарлотта сейчас посещают школу Thomas's Battersea в Лондоне. Живут Кембриджи с детьми в Кенсингтонском дворце, а также у них есть дом в Норфолке, Анмер Холл, где они проводят каникулы всей семьей.

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