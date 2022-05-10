Кейт и Уильям посетили открытие памятника жертвам теракта в Манчестере

Герцог Кембриджский сегодня успел побывать на двух важных мероприятиях сразу.

Он посетил открытие государственного парламента вместе с отцом - принцем Чарльзом - и его супругой Камиллой, где присутствовал от имени королевы.

Герцогиня Кейт и принц Уильям / Фото: Associated Press

А позже присоединился к своей супруге герцогине Кембриджской в Манчестере, где они почтили память жертв теракта на "Манчестер-Арене" в 2017 году, приняв участие в открытии нового мемориала.

Герцогиня Кейт и принц Уильям / Фото: Associated Press

Чету запечатлели у мемориала, расположенного рядом с Манчестерским собором. Мемориал был разработан по итогам международного конкурса дизайнеров. В его сердце находится кольцо с ореолом из белого мрамора, на котором выгравированы бронзой имена погибших. В камень встроены персонализированные капсулы памяти, наполненные воспоминаниями и сувенирами о них, предоставленными близкими, пишет Daily Mail.

Герцогиня Кейт / Фото: Associated Press

Герцогиня Кейт и принц Уильям / Фото: Associated Press

Сегодня герцогиня Кембриджская была одета в серое пальто от Michael Kors, которое надевала во время тура по Австралии в 2014 году, а также выходила в нем в свет в 2017 году.

Герцогиня Кейт и принц Уильям / Фото: Associated Press

Герцогиня Кейт и принц Уильям / Фото: Associated Press

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Во время службы принц Уильям произнес короткую речь, в которой рассказал о своем личном горе – потере матери принцессы Дианы.

"Как человек, который живет со своим горем, я также знаю, что для скорбящих часто важнее всего то, что те, кого мы потеряли, не забыты. Есть утешение в воспоминаниях. Их любили, и они любимы. Вот почему такие памятники, как "Поляна света", так важны", - сказал Уильям.

Принц Уильям / Фото: Associated Press

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