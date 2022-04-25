Кейт и Уильям посетили службу возле Кенотафа и в Вестминстерском аббатстве

Кейт и Уильям посетили службу возле Кенотафа и в Вестминстерском аббатстве

Принц Уильям посетил сегодня службу возле Кенотафа, чтобы отметить День Анзака, а позже к нему присоединилась герцогиня Кембриджская на службе в Вестминстерском аббатстве.

День Анзака - это национальный день памяти в Новой Зеландии и Австралии, посвященный солдатам, погибшим в Первой мировой войне. За церемонией наблюдали 40 человек, в том числе ветераны, военнослужащие и члены их семей.

Принц Уильям / Associated Press

Оркестр Королевской морской пехоты маршировал и играл во время церемонии, исполнив три национальных гимна Великобритании, Австралии и Новой Зеландии.

Принц Уильям / Associated Press

Принц Уильям возложил венок от имени королевы Елизаветы II в знак уважения перед службой. После мероприятие вместе с женой Кэтрин он посетил службу поминовения в Вестминстерском аббатстве.

Напомним, в прошлом году церемония была сокращена из-за пандемии коронавируса, но в этом году удалось провести полноценные мероприятия.

Герцогиня Кэтрин и принц Уильям / Getty Images

Герцогиня Кембриджская приехала на службу в кремовом пальто от Alexander McQueen, которое неоднократно надевала с момента дебютного выхода в нем в 2015 году. Образ Кейт дополнила головным убором от Джейн Тейлор, серьгами, которые принадлежали принцессе Диане, перчатками от Cornelia James, замшевыми туфлями-лодочками Gianvito Rossi и черным клатчем.

Герцогиня Кэтрин / Getty Images

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