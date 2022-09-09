Кейт и Уильям после смерти Елизаветы II получили новые титулы

После известия о смерти королевы Елизаветы II и о том, что Чарльз стал монархом, принц Уильям и герцогиня Кейт автоматически получили титулы герцога и герцогини Корнуольских и добавили эту строку в подписи в своих официальных аккаунтах в Twitter и Instagram.
Официальные аккаунты @KensingtonRoyal в Twitter и Instagram были обновлены как принадлежащие "герцогу и герцогине Корнуольским и Кембриджским". Титул герцога Корнуольского традиционно принадлежит старшему сыну правящего британского монарха, а его жена принимает титул герцогини.
Ранее принц Уильям и его супруга Кейт носили титул герцога и герцогини Кембриджских, которые были вручены им в день их свадьбы в апреле 2011 года Ее Величеством королевой.
Ожидается, что Кейт и Уильям унаследуют титулы принца и принцессы Уэльских.
Король Чарльз III, носивший титул принца Уэльского до смерти его матери Елизаветы II, ранее также носит титул герцога Корнуольского, а его супруга Камилла была герцогиней Корнуольской. Теперь по воле Елизаветы II, когда Чарльза коронуют, его жена получит титул королевы-консорта.
Однако титул принца Уэльского не сразу перейдет к Уильяму после смерти его бабушки: его должен официально дать ему государь. Сам король Чарльз III получил титул принца Уэльского, когда ему был 21 год от своей матери.
В замке Карнарвон в 1969 году королева Елизавета официально короновала Чарльза как принца Уэльского.
Напомним, о том, почему Меган не принцесса, а Кейт может стать королевой-консортом, мы рассказывали в этом материале.
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