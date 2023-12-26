Кейт и Уильям позволили сыну Луи нарушить традицию на рождественском мероприятии

Принц Луи снова всех очаровал по пути на рождественскую службу вчера в Сандрингеме.

5-летний ребенок уже не первый год вместе со своими родителями Кейт и Уильямом, а также братом Джорджем и сестрой Шарлоттой посещает рождественскую службу в церкви Святой Марии Магдалины.

Принц Луи со своей семьей / Фото: Associated Press

В этом году Уэльские отошли от традиции и позволили принцу Луи надеть не шорты в сочетании с гольфами, как это полагается на официальных королевских мероприятиях делать мальчикам его возраста, а штаны.

Принц Луи / Фото: Getty Images

Принц Луи был замечен в сине-зеленых брюках в клетку и синем пальто, а обут в черные кожаные туфли. Согласно традиции, которой уже очень много лет, королевские мальчики часто одеваются в шорты для официальных мероприятий до своего восьмого дня рождения. Но, в этот раз для принца Луи, вероятно, сделали исключение из-за прохладной погоды.

Принц Луи с мамой Кейт / Фото: Associated Press

Фотографы сделали милый кадр, где Луи идет за руку со своей двоюродной сестрой Мией Тиндалл – старшей дочерью Зары и Майка Тиндалл.

Принц Луи и Миа Тиндалл / Фото: Associated Press

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