Кейт и Уильям прибыли на Ямайку: как прошел четвертый день королевского тура

Четвертый день Кейт и Уильяма в туре по Карибским странам прошел насыщенно.
На Ямайке их встречали правительственные чиновники по прибытии в международный аэропорт Нормана Мэнли в Кингстоне.
Здесь Уильям и Кэтрин проведут два дня. Мероприятия будут включать взаимодействие с Силами обороны Ямайки и чествование оригинального наследия Боба Марли и других новаторских ямайских музыкантов. На публике герцогиня Кембриджская появилась в желтом платье от Roksanda.
Королевская чета находится на Ямайке, четвертом по величине заморском королевстве королевы, чтобы отметить платиновый юбилей королевы Елизаветы II, сама монарх в силу своего возраста уже давно не может путешествовать, а также 60-летие независимости Ямайки от Великобритании.
Герцог и герцогиня Кембриджские совершили поездку по общине Тренч-Таун в Кингстоне, на Ямайке. Королевская пара прибыла в столицу с трехдневной остановкой на острове.
Кэтрин была в этот день в сарафане Willow Hilson Vintage. Фотографы запечатлели ее играющей вместе с Уильямом на барабанах во время посещения Музея культурного двора города Тренч, где раньше жил Боб Марли.
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