Кейт и Уильям приняли важное решение, касающееся личной жизни своих детей / © Associated Press

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Быть ребенком будущего британского монарха — значит жить под пристальным вниманием всего мира. Однако, похоже, принц Уильям и принцесса Кейт не хотят, чтобы их дети испытывали то же давление, которое не раз приходилось переживать членам королевской семьи.

Как сообщает издание Hello! , супруги уже обсуждают, как защитить личную жизнь Джорджа, Шарлотты и Луи, когда они станут студентами и начнут строить собственные романтические отношения.

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По словам королевского обозревателя Саймона Вигара, для этого супруги планируют воспользоваться проверенной моделью, которая в свое время помогла самим Уильяму и Кейт спокойно пережить начало отношений.

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Что такое «джентльменское соглашение»

принц Уильям и принцесса Кейт / © Associated Press

В начале 2000-х, когда принц Уильям учился в Университете Сент-Эндрюс, между королевской семьёй и британскими СМИ действовало так называемое «джентльменское соглашение». Её суть была проста: журналисты добровольно согласились не вмешиваться в личную жизнь молодого принца во время его учёбы.

Именно благодаря этой негласной договоренности Уильям и Кейт смогли несколько лет встречаться, не попадая в ежедневные заголовки таблоидов. Сначала они были друзьями, а уже примерно через год после знакомства их отношения переросли в романтические. Почти два года влюблённые могли скрывать свои чувства вдали от посторонних глаз.

Саймон считает, что этот подход стал одним из самых успешных примеров сотрудничества между королевской семьёй и британской прессой. СМИ тогда соблюдали договоренности, что позволило будущим супругам пережить один из самых важных периодов своей жизни максимально спокойно.

Один случай нарушения правила

За всё время действия этой договоренности произошёл лишь один громкий инцидент. В 2001 году на территорию университета прибыла съёмочная группа телекомпании Ardent Productions, принадлежавшей дяде Уильяма — принцу Эдварду. Журналисты пытались снимать молодого принца, однако их почти сразу попросили покинуть кампус.

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Скандал получил широкую огласку, компания публично принесла извинения, а этот случай так и остался единственным нарушением «джентльменского соглашения».

Что ждет детей Уэльских

Британская королевская семья / © Associated Press

Королевский эксперт убежден, что когда Джордж, Шарлотта и Луи будут поступать в университеты, их родители постараются договориться со СМИ о сохранении аналогичного уровня конфиденциальности.

При этом могут измениться и правила освещения личной жизни молодых членов королевской семьи. В частности, на журналистов, вероятно, будут наложены гораздо более строгие ограничения в отношении того, что именно можно публиковать о первых романтических отношениях наследников престола. Ведь Кейт и Уильям хорошо понимают, насколько сложным может быть взросление под постоянным прицелом камер, поэтому стараются заранее создать для детей безопасные условия.

Уильям уже намекал на предстоящие изменения

Сам принц Уильям неоднократно говорил о желании изменить подход к защите частной жизни своей семьи после того, как однажды станет королём. В интервью для документального проекта The Reluctant Traveler, он дал понять, что считает чрезмерное внимание со стороны СМИ серьёзной проблемой и планирует усилить защиту детей, достигших совершеннолетия.

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Мир кардинально изменился с тех пор, как Кейт и Уильям влюбились в университете. Сегодня наряду с таблоидами существуют социальные сети, смартфоны и мгновенное распространение любой информации. Именно поэтому защитить частную жизнь молодого поколения британской королевской семьи будет гораздо сложнее, чем двадцать лет назад.

Впрочем, если «джентльменское соглашение» действительно обретет новую жизнь, дети смогут получить самый ценный подарок от своих родителей — возможность пережить первую любовь без ежедневных сенсаций и заголовков в прессе.

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