Кейт и Уильям присутствовали: Пиппа Миддлтон и ее муж крестили младшую дочь

Сообщается, что ранее на этой неделе Пиппа Миддлтон и ее муж Джеймс Мэттьюз провели крестины своей дочери, семимесячной Роуз, в присутствии принца и принцессы Уэльских. Служба и обряд состоялись в местной деревенской церкви в Беркшире, сообщает Hello!

Кейт и Уильям Уэльские присутствовали на церемонии крещения, но это все проходила в приватном порядке и не было освещено дворцом, что неудивительно, ведь это не касается британской королевской семьи.

Малышка Роуз, фото которой мы еще ни разу не видели, - третий совместный ребенок Пиппы и Джеймса. Пара поженилась в мае 2017 года и также воспитывает старшую дочь Грейс, которой два года, и сына Артура, ему четыре.

Пиппа Миддлтон / Фото: Getty Images

Сестра принцессы Уэльской - весьма закрытый человек, не ведет публичных страниц в соцсетях и, поскольку у нее нет королевских обязанностей и она не селебрити, может спокойно держать свою семейную жизнь в тени от фотокамер. Хотя, бесспорно, публике было бы интересно узнать больше подробностей о ее семье и личной жизни.

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