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Кейт и Уильям продемонстрировали нежные чувства друг к другу на публичном мероприятии
Принц Уильям и принцесса Кейт теперь все чаще демонстрируют на публичных мероприятиях свои чувства друг к другу.
Кейт Миддлтон и принц Уильям были запечатлены в несколько трогательных моментов, когда принцесса Уэльская болела за своего мужа на благотворительном матче по поло в изнуряющую жару.
Принц Уэльский принял участие в соревнованиях по поло в клубе Guards Polo Club недалеко от Виндзора вместе с ведущими профессиональными игроками и увлеченными любителями. Кейт приехала поболеть за мужа в черно-белом клетчатом сарафане Temperley London и солнцезащитных очках.
Кейт вручила кубок команде победителей, в которой был ее муж, и другие награды, после чего пара разделила трогательный момент — Уильям поцеловал Кейт в щеку — и они, взявшись за руки, вернулись через поле. Это выглядело очень мило.
Ранее принц и принцесса Уэльские редко брались за руки на публике. Мы видели такой жест от пары еще в феврале 2025 года.