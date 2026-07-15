Кейт и Уильям продемонстрировали нежные чувства друг к другу на публичном мероприятии

Кейт и Уильям Уэльские / © Getty Images

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Кейт Миддлтон и принц Уильям были запечатлены в несколько трогательных моментов, когда принцесса Уэльская болела за своего мужа на благотворительном матче по поло в изнуряющую жару.

Принц Уэльский принял участие в соревнованиях по поло в клубе Guards Polo Club недалеко от Виндзора вместе с ведущими профессиональными игроками и увлеченными любителями. Кейт приехала поболеть за мужа в черно-белом клетчатом сарафане Temperley London и солнцезащитных очках.

Кейт и Уильям Уэльские / © Getty Images

Кейт вручила кубок команде победителей, в которой был ее муж, и другие награды, после чего пара разделила трогательный момент — Уильям поцеловал Кейт в щеку — и они, взявшись за руки, вернулись через поле. Это выглядело очень мило.

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Кейт и Уильям Уэльские / © Getty Images

Ранее принц и принцесса Уэльские редко брались за руки на публике. Мы видели такой жест от пары еще в феврале 2025 года.

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