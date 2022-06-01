Кейт и Уильям пропустят день рождения Лилибет – дочери Сассекских

Принц Уильям и герцогиня Кембриджская пропустят первый день рождения дочери Меган и Гарри – Лилибет, хотя она отпразднует его в Великобритании.

Малышка Лилибет Диана празднует день рождения 4 июня, в субботу. А Кейт и Уильям в этот день будут находится с визитом в Уэльсе. Эта поездка, разумеется, была спланирована заранее. Кембриджи должны встретиться с исполнителями и командой, участвующими в специальном концерте, посвященном платиновому юбилею, который состоится на территории замка во второй половине дня.

Кейт и Уильям / Фото: Getty Images

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Напомним, ожидается, что дочь герцога и герцогини Сассекских проведет свой первый день рождения, встречаясь со своей тезкой, королевой Елизаветой II, которую в детстве также называли Лилибет. Это произойдет в выходные, посвященные платиновому юбилею. Во Фрогмор-коттедже Меган и Гарри планируют организовать торжество для дочери, куда пригласят своих королевских родственников. Ранее сообщалось, что пара вместе с детьми планирует остановиться в отеле, но позже стало известно, что они останутся в особняке Фрогмор, аренду которого продлили. Также оттуда накануне выехала семья принцессы Евгении, которая занимала особняк во время отсутствия Сассексов.

Меган и Гарри / Фото: Associated Press

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