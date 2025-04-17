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Кейт и Уильям пропустят пасхальную службу: стала известна причина такого решения
Принц Уильям и принцесса Кейт не посетят праздничную службу в Виндзоре вместе с королем Чарльзом и королевой Камиллой.
Вместо этого Кейт и Уильям проведут выходные в своей загородной резиденции Анмер-Холл в Норфолке вместе со своими тремя детьми — Джорджем, Шарлоттой и Луи.
В последние недели Уэльские взяли перерыв в выполнении своих общественных обязанностей, пока трое их детей находятся на школьных каникулах.
Это будет второй год подряд, когда Уильям и Кейт пропустят церковную службу. В прошлом году пасхальное воскресенье пришлось всего на несколько дней после того, как принцесса объявила о своем диагнозе рака.
Напмоним, сегодня король Чарльз и королева Камилла посетили предпасхальную Королевскую Великую службу в Даремском соборе в Дареме.