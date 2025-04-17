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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Кейт и Уильям пропустят пасхальную службу: стала известна причина такого решения

Принц Уильям и принцесса Кейт не посетят праздничную службу в Виндзоре вместе с королем Чарльзом и королевой Камиллой.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Кейт и Уильям Уэльские на Пасху в 2022 году

Кейт и Уильям Уэльские на Пасху в 2022 году / © Associated Press

Вместо этого Кейт и Уильям проведут выходные в своей загородной резиденции Анмер-Холл в Норфолке вместе со своими тремя детьми — Джорджем, Шарлоттой и Луи.

В последние недели Уэльские взяли перерыв в выполнении своих общественных обязанностей, пока трое их детей находятся на школьных каникулах.

Принц и принцесса Уэльские с детьми на Пасху в 2023 году / © Associated Press

Принц и принцесса Уэльские с детьми на Пасху в 2023 году / © Associated Press

Это будет второй год подряд, когда Уильям и Кейт пропустят церковную службу. В прошлом году пасхальное воскресенье пришлось всего на несколько дней после того, как принцесса объявила о своем диагнозе рака.

Напмоним, сегодня король Чарльз и королева Камилла посетили предпасхальную Королевскую Великую службу в Даремском соборе в Дареме.

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

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