Кейт и Уильям пропустят пасхальную службу: стала известна причина такого решения

Кейт и Уильям Уэльские на Пасху в 2022 году / © Associated Press

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Вместо этого Кейт и Уильям проведут выходные в своей загородной резиденции Анмер-Холл в Норфолке вместе со своими тремя детьми — Джорджем, Шарлоттой и Луи.

В последние недели Уэльские взяли перерыв в выполнении своих общественных обязанностей, пока трое их детей находятся на школьных каникулах.

Принц и принцесса Уэльские с детьми на Пасху в 2023 году / © Associated Press

Это будет второй год подряд, когда Уильям и Кейт пропустят церковную службу. В прошлом году пасхальное воскресенье пришлось всего на несколько дней после того, как принцесса объявила о своем диагнозе рака.

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Напмоним, сегодня король Чарльз и королева Камилла посетили предпасхальную Королевскую Великую службу в Даремском соборе в Дареме.

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press