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Кейт и Уильям рассказали о своих любимых алкогольных напитках

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
78
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Кейт и Уильям рассказали о своих любимых алкогольных напитках

Кейт и Уильям / Фото: Getty Images

Как и многие жители Великобритании, принц и принцесса Уэльские неравнодушны к алкогольным напиткам.

В начале этого года Кейт и Уильям посетили семейный индийский ресторан в Беннеттс-Хилл, в Бирмингеме. Во время визита у них спросили об алкогольных предпочтениях и пара дала неожиданный ответ, пишет express.

Уильям ответил, что любит пиво, а Кейт любит бокал белого вина. Но они оба не равнодушны и к чему-то покрепче. Принц Уэльский сказал, что любит водку и коктейль "Камикадзе", который он назвал "тихим, но смертоносным". А Кэтрин призналась, что ее любимым крепким алкогольным напитком является текила.

Принц Уильям / © Getty Images
Принц Уильям / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали, что супруга короля Чарльза – королева Камилла - любит красное вино и джин с тоником.

Королева Камилла и король Чарльз III / © Associated Press
Королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
78
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