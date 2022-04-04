Кейт и Уильям рассматривают вариант переезда из Кенсингтонского дворца: что случилось

В британской прессе снова заговорили о переезде Кейт и Уильяма в Виндзор.

Как пишет Daily Mail, герцог и герцогиня Кембриджские планируют переехать поближе к монарху в Виндзорский замок уже грядущим летом. И присматривают школу для своих троих детей – принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи.

Герцог и герцогиня Кембриджские с детьми / Associated Press

Сообщается, что Кейт и Уильям рассматривают частные дома после того, как исключили королевские особняки, в том числе Королевскую ложу принца Эндрю и форт Бельведер, бывший дом короля Эдуарда VIII. Говорят, пара также рассматривала коттедж Фрогмор, расположенный на территории Виндзорского замка, где раньше жили принц Гарри и его жена Меган, а сейчас живет принцесса Евгения с семьей, и коттедж Аделаида, расположенный в самом сердце домашнего парка в Виндзоре, в котором в настоящее время проживают.

Говорят также, что они искали школы в Бакингемшире, Виндзоре и Суррее, осмотрев школу Ламбрук в Аскоте.

Принц Уильям и герцогиня Кейт / Associated Press

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Ранее в этом месяце сообщалось, что королева решила сделать Виндзорский замок своим постоянным домом и главной резиденцией. То есть бывать в Букингемском дворце в Лондоне монарх будет все реже.

Напомним, в августе 2021 года принц Уильям и герцогиня Кэтрин уже рассматривали переезд в Виндзор, поскольку готовились взять на себя еще больше обязанностей старших членов королевской семьи. Но все еще живут в Кенсингтонском дворце и неплохо справляются с обязанностями. Окажутся ли слухи правдой на этот раз, покажет время.

Королева Елизавета II / Associated Press

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