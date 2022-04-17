Кейт и Уильям с детьми посетили пасхальную службу в Виндзоре

Члены британской королевской семьи посетили пасхальную службу в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

Как и сообщалось ранее, на пасхальной службе не присутствовала королева Елизавета II, а вот ближайшие ее родственники мероприятие посетили.

Герцог и герцогиня Кембриджские / Associated Press

Принц Уильям прибыл с супругой герцогиней Кейт и двумя старшими детьми – принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой, с которыми пара стала чаще появляться на публике.

Герцогиня Кембриджская / Associated Press

Герцогиня Кембриджская была в голубом пальто с поясом на талии, туфли и сумку Кейт подобрала в тон основного наряда и надела ободок на голову. Принцесса Шарлотта также была в голубом платье в мелкий цветочный принт, голубых колготах, черном кардигане и балетках. Мужчины были одеты в костюмы и голубые рубашки, а также оба были в галстуках.

Герцог и герцогиня Кембриджские / Associated Press

На пасхальной службе такие присутствовала принцесса Йоркская Евгения, Питер Филипс и его дочери - Исла и Саванна, Зара Тиндалл с мужем Майком и дочерью Мией, а также графиня Софи Уэссекская с супругом принцем Эдвардом и двумя детьми.

Зара Тиндалл с мужем Майком и дочерью Мией / Getty Images

Граф и графиня Уэссекские с детьми / Getty Images

Принцесса Евгения, Питер Филлипс с дочерьми / Associated Press

Принц Уэльский и герцогиня Корнуольская, которые представляли королеву на Королевской службе в четверг в той же часовне, не посетили службу в пасхальное воскресенье.

Принц Чарльз и герцогиня Корнуольская / Associated Press

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