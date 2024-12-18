Кейт и Уильям с детьми уехали на зимний отдых: где проводит каникулы семья Уэльских

Принц Уильям и принцесса Кейт уже отправились в свое загородное поместье Анмер-холл, где проведут рождественские и новогодние праздники.
На этой неделе Кейт и Уильям Уэльские официально начали праздновать Рождество со своими тремя детьми - принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи, после того, как у них начались зимние школьные каникулы.
Уэльские сейчас находятся в своем загородном доме Анмер-холл, в Норфолке, который стал для них свадебным подарком от королевы Елизаветы II. Это любимое место отдыха для семьи и идеальное место, где можно отдохнуть перед тем, как присоединиться к большой королевской семье на Рождественский обед в Сандрингеме.
В этом году Рождество имеет еще более глубокое значение, учитывая проблемы со здоровьем, с которыми столкнулась принцесса Кейт и король Чарльз. Монарх очень рад, что семья воссоединится на праздничный период. Известно, что празднества будут включать рождественский ужин, празднование сочельника и рождественскую церковную службу в церкви Святой Марии Магдалины.
Напомним, ранее мы рассказывали о традициях Виндзоров, которые они соблюдают на Рождество.
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