Кейт и Уильям с принцем Джорджем на Уэмбли / Getty Images

Кейт и Уильям с сыном Джорджем приехали на Уэмбли

Кейт и Уильям с сыном Джорджем приехали на Уэмбли

Герцог и герцогиня Кембриджские посетили стадион Уэмбли, где состоялся футбольный матч.

Сегодня вечером Кейт и Уильям вместе с 7-летним сыном принцем Джорджем были запечатлены фотографами на трибунах на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Принц Уильям, президент Футбольной ассоциации, и герцогиня Кембриджская присутствовали на матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу 2020 года между Англией и Германией.

Кейт и Уильям с принцем Джорджем на Уэмбли / Getty Images

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39-летняя Кэтрин была одета в ярко-красный твидовый жакет от Zara с золотыми пуговицами, а также в черные брюки с высокой талией и поясом. На шее у Кейт было несколько золотых подвесок, а в ушах – серьги из жемчуга от Simone Rocha. Волосы Кэтрин распустила и сделала легкую укладку.

Кейт на Уэмбли / Associated Press

Кейт на Уэмбли / Associated Press

Принц Джордж, которому в следующем месяце исполнится 8 лет, был одет в костюм, рубашку и полосатый галстук. Его отец принц Уильям также был в костюме, белой рубашке и галстуке в полоску. На трибунах вместе с Кембриджами был замечен футболист Дэвид Бекхэм и его сын Ромео.

Кейт и Уильям с принцем Джорджем на Уэмбли / Getty Images

Кейт и Уильям на Уэмбли / Associated Press

Кейт и Уильям на Уэмбли / Associated Press

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