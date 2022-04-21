Кейт и Уильям совершили важный визит, чтобы узнать, как британцы помогают украинцам

Сегодня герцог и герцогиня Кембриджские посетили лондонскую штаб-квартиру Комитета по чрезвычайным ситуациям (DEC), чтобы узнать больше об их постоянном призыве поддержать людей, пострадавших от полномасштабного вторжения России в Украине.

Более 11 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома, спасаясь от войны, в том числе 4 миллиона бежали в другие страны в качестве беженцев и 7 миллионов внутренне перемещенных лиц.

Благотворительные организации DEC и их местные партнеры находятся в Украине и соседних странах, предоставляя еду, воду, жилье и медицинскую помощь, пишет Hello!. Помимо удовлетворения неотложных потребностей людей, пожертвования на призыв DEC также помогут людям, пострадавшим от конфликта, в предстоящие месяцы и годы.

Кейт и Уильям / Getty Images

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Принц Уильям и его супруга Кейт пообщались с Салехом Саидом, генеральным директором DEC, и Ханной Ричардс, директором по коммуникациям DEC, во время посещения лондонского штаба по чрезвычайным ситуациям. Люди из всех слоев общества и со всей Великобритании были чрезвычайно щедры, и на призыв уже собрали более 280 миллионов фунтов стерлингов. В эту сумму входят 25 миллионов фунтов стерлингов, выделенные правительством Великобритании, а также пожертвования компаний, фондов, учреждений искусства, общественных групп, школ и частных лиц.

Кейт и Уильям / Getty Images

Королевская чета поговорила с сотрудниками организации, которые находится на местах в Украине по видеосвязи, чтобы узнать больше об их работе. 40-летняя герцогиня приехала на встречу в двубортном блейзере бежевого цвета от Reiss за 285 фунтов стерлингов, который сочетала с темно-синими брюками и белой футболкой, а также кожаными туфлями-лодочками на каблуках.

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