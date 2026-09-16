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Кейт и Уильям Уэльские готовятся к триумфальному выходу на красную дорожку в Лондоне
Принц и принцесса Уэльские собираются провести романтический вечер на премьере фильма в Лондоне и выйдут на красную дорожку.
На днях было объявлено, что принц и принцесса Уэльские посетят мировую премьеру нового фильма Тома Круза «Диггер» в кинотеатре ODEON Luxe Leicester Square во вторник, 22 сентября, в поддержку британской благотворительной организации Film and TV Charity.
На премьере принца Уильяма и принцессу Кейт встретят представители благотворительной организации, после чего они пройдут по красной дорожке. Затем они встретятся с членами актерского состава и творческой группы, включая Тома Круза и режиссера Алехандро Гонсалеса Иньярриту.
Ранее Том Круз уже встречался с принцессой Кейт и принцем Уильямом на британской премьере фильма «Топ Ган: Маверик» в мае 2022 года. Королевская чета прошлась по красной дорожке вместе с голливудской звездой и встретилась с другими членами съемочной группы.