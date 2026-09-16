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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Кейт и Уильям Уэльские готовятся к триумфальному выходу на красную дорожку в Лондоне

Принц и принцесса Уэльские собираются провести романтический вечер на премьере фильма в Лондоне и выйдут на красную дорожку.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принц Уильям, принцесса Кейт и Том Круз

Принц Уильям, принцесса Кейт и Том Круз / © Associated Press

На днях было объявлено, что принц и принцесса Уэльские посетят мировую премьеру нового фильма Тома Круза «Диггер» в кинотеатре ODEON Luxe Leicester Square во вторник, 22 сентября, в поддержку британской благотворительной организации Film and TV Charity.

На премьере принца Уильяма и принцессу Кейт встретят представители благотворительной организации, после чего они пройдут по красной дорожке. Затем они встретятся с членами актерского состава и творческой группы, включая Тома Круза и режиссера Алехандро Гонсалеса Иньярриту.

Принц Уильям, принцесса Кейт / © Associated Press

Принц Уильям, принцесса Кейт / © Associated Press

Ранее Том Круз уже встречался с принцессой Кейт и принцем Уильямом на британской премьере фильма «Топ Ган: Маверик» в мае 2022 года. Королевская чета прошлась по красной дорожке вместе с голливудской звездой и встретилась с другими членами съемочной группы.

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