Кейт и Уильям Уэльские опубликовали милое видео с именинником дня - принцем Луи
Кенсингтонский дворец поделился очаровательным видео, на котором принц Луи и его семья играют на пляже. Ролик представлен в честь 8-го дня рождения принца, который он празднует сегодня.
Семья Уэльских и дворец опубликовали этот ролик, чтобы поблагодарить всех за поздравления с днем рождения принца под предыдущим постом с новой фотографией Луи.
В очаровательном ролике, снятом Мэттом Портеусом, юный принц наслаждается отдыхом на пляже.
В ролике Луи копает песок красной пластиковой лопаткой, прыгает в море в гидрокостюме, играет в крикет и бегает по золотистому песку. На протяжении 10-секундного ролика играет музыка.
«Спасибо за все поздравления с днем рождения принцу Луи. 8 лет — это здорово!».
Напомним, сегодня утром был опубликован снимок того же фотографа в честь дня рождения Луи. Фотография была сделана во время семейного отдыха в Корнуолле на пасхальных каникулах, на ней восьмилетний мальчик улыбается, стоя на лодке.