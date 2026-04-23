Кейт и Уильям Уэльские опубликовали милое видео с именинником дня - принцем Луи

Принц Луи

Семья Уэльских и дворец опубликовали этот ролик, чтобы поблагодарить всех за поздравления с днем рождения принца под предыдущим постом с новой фотографией Луи.

В очаровательном ролике, снятом Мэттом Портеусом, юный принц наслаждается отдыхом на пляже.

В ролике Луи копает песок красной пластиковой лопаткой, прыгает в море в гидрокостюме, играет в крикет и бегает по золотистому песку. На протяжении 10-секундного ролика играет музыка.

«Спасибо за все поздравления с днем ​​рождения принцу Луи. 8 лет — это здорово!».

Принц Луи, фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Напомним, сегодня утром был опубликован снимок того же фотографа в честь дня рождения Луи. Фотография была сделана во время семейного отдыха в Корнуолле на пасхальных каникулах, на ней восьмилетний мальчик улыбается, стоя на лодке.