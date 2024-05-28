Кейт и Уильям Уэльские опубликовали заявление в связи с трагическим событием

Принц и принцесса Уэльские поделились заявлением в соцсети X, после того, как британские ВВС подтвердили, что в результате трагической аварии погиб пилот Марк Лонг.

По данным Associated Press и BBC, разбился истребитель Spitfire времен Второй мировой войны, принадлежавший Мемориальному полету битвы за Британию (BBMF).

"Невероятно грустно слышать новости сегодня днем от британских ВВС Конингсби. Наши мысли сегодня вечером с близкими пилота, Мемориальным рейсом Битвы за Британию и всей семьей Королевских ВВС", — написали принцесса Кейт и принц Уильям, подписывая сообщение. W&C" (Уильям и Кэтрин).

Incredibly sad to hear of the news this afternoon from RAF Coningsby. Our thoughts this evening are with the pilot’s loved ones, the Battle of Britain Memorial Flight, and the wider RAF family. W & C — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) May 25, 2024

Отметим, эскадренный лейтенант Марк Лонг погиб, когда Spitfire, на котором он летал, разбился в поле в Линкольншире.

В воскресенье, 26 мая, капитан группы Королевских ВВС Робби Лис, командир авиакрыла Display, опубликовал официальное заявление, подтверждающее, что командир эскадрильи Марк Лонг погиб в результате катастрофы.

"С большой скорбью я должен подтвердить смерть командира эскадрильи Марка Лонга", — сказал Лис в заявлении, опубликованном на сайте RAF.

"Марк был пилотом "Тайфуна" здесь, в Королевских ВВС Конингсби, и последние четыре года он был пилотом Мемориального рейса Битвы за Британию. Отличный друг, коллега и страстный профессиональный летчик, нам его будет очень не хватать", — продолжил он, цитирует его слова People. Расследование трагедии продолжается.

Принц Уильям и принцесса Кейт уже давно имеют особую связь с британскими ВВС. С 2010 по 2013 год Уильям летал в качестве пилота поисково-спасательной службы Королевских ВВС, базирующейся в долине Королевских ВВС в Англси, в Уэльсе.

Принц Уильям / Фото: Associated Press

В августе 2023 года было объявлено, что принц Уэльский стал почетным Королевским коммодором авиации Королевских ВВС Вэлли, а принцесса Кейт была назначена Королевским почетным коммодором авиации Королевских ВВС Конингсби.

Еще в 2008 году покойная королева Елизавета назначила Уильяма почетным комендантом авиации Королевских ВВС в Конингсби , прежде чем в прошлом году эта роль перешла к Кейт.

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