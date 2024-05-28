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Кейт и Уильям Уэльские опубликовали заявление в связи с трагическим событием

Кейт и Уильям Уэльские опубликовали заявление в связи с трагическим событием

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Associated Press

Принцесса Кейт и принц Уильям отдали дань памяти пилоту Королевских ВВС Марку Лонгу, погибшему на выходных.

Принц и принцесса Уэльские поделились заявлением в соцсети X, после того, как британские ВВС подтвердили, что в результате трагической аварии погиб пилот Марк Лонг.

По данным Associated Press и BBC, разбился истребитель Spitfire времен Второй мировой войны, принадлежавший Мемориальному полету битвы за Британию (BBMF).

"Невероятно грустно слышать новости сегодня днем от британских ВВС Конингсби. Наши мысли сегодня вечером с близкими пилота, Мемориальным рейсом Битвы за Британию и всей семьей Королевских ВВС", — написали принцесса Кейт и принц Уильям, подписывая сообщение. W&C" (Уильям и Кэтрин).

Отметим, эскадренный лейтенант Марк Лонг погиб, когда Spitfire, на котором он летал, разбился в поле в Линкольншире.

В воскресенье, 26 мая, капитан группы Королевских ВВС Робби Лис, командир авиакрыла Display, опубликовал официальное заявление, подтверждающее, что командир эскадрильи Марк Лонг погиб в результате катастрофы.

"С большой скорбью я должен подтвердить смерть командира эскадрильи Марка Лонга", — сказал Лис в заявлении, опубликованном на сайте RAF.

"Марк был пилотом "Тайфуна" здесь, в Королевских ВВС Конингсби, и последние четыре года он был пилотом Мемориального рейса Битвы за Британию. Отличный друг, коллега и страстный профессиональный летчик, нам его будет очень не хватать", — продолжил он, цитирует его слова People. Расследование трагедии продолжается.

Принц Уильям и принцесса Кейт уже давно имеют особую связь с британскими ВВС. С 2010 по 2013 год Уильям летал в качестве пилота поисково-спасательной службы Королевских ВВС, базирующейся в долине Королевских ВВС в Англси, в Уэльсе.

Принц Уильям / © Associated Press
Принц Уильям / Фото: Associated Press

В августе 2023 года было объявлено, что принц Уэльский стал почетным Королевским коммодором авиации Королевских ВВС Вэлли, а принцесса Кейт была назначена Королевским почетным коммодором авиации Королевских ВВС Конингсби.

Еще в 2008 году покойная королева Елизавета назначила Уильяма почетным комендантом авиации Королевских ВВС в Конингсби , прежде чем в прошлом году эта роль перешла к Кейт.

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